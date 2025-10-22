Diciamoci la verità, Avs ha trovato l’ennesima influencer, stavolta “palestinese napoletana”, che non può essere chiamata grassa, ma antisemita sì

Souzana Fatayer è traduttrice e interprete dall’arabo all’italiano, e ha un contratto con la Federico II di Napoli, a cui dubito si chiederà di interrompere ogni rapporto con lei, così come è stato chiesto per docenti sionisti. Incarichi che avrà ottenuto all’ottanta o novanta per cento per via della sua conoscenza dell’arabo: “Un comportamento fascista Nazzista dei soldati israeliani sionisti nei confronti dei palestinesi. Hanno ucciso la resistenza nei vari città della Palestina”. Alleanza Verdi e Sinistra se li sceglie bene, i suoi nuovi simboli. Ma dietro ci sono sempre delle persone, con le loro convinzioni, i loro limiti e i loro post. Con il loro antisemitismo (o è antisionismo rimpiangere l’Olocausto?), il loro stile da militante di strada. E forse il vero problema è allora Avs, non tanto Salis e Souzana Fatayer, ma Fratoianni e Bonelli, l’idea che la sinistra debba essere questa cosa qui, un misto di intolleranza, ignoranza e propaganda politica, una sorta di populismo a bassa intensità, perché fatto su idee e proclami tipici di ciò che un tempo era considerato “sinistra impegnata” (il ’68, Foucault, Toni Negri eccetera), quindi alta, profonda, seria, e oggi è invece solo una brutta copia dei bei tempi che furono. Souzana Fatayer è una persona qualunque, come Mieli, ma mentre il secondo le ha dato della cicciona (sbagliando? Certo, bisogna essere cretini per credere il contrario), la prima ha inneggiato al nazismo, anzi “nazzismo”, e dovrebbe rappresentare la “vera sinistra” in Campania. Hanno scelto un’influencer palestinese (è il termine 2.0 per "ragazza immagine"), nella speranza di passare per buoni e desiderabili alle elezioni. O forse è tutto uno scherzo degenerato in lite, com’è che si dice? “A piscie fetiente”.