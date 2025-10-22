Una buona notizia dopo l’attentato a Ranucci c’è. Ed è che finalmente parliamo dei problemi del giornalismo (anche se in realtà non gliene fotte a nessuno)

Oggi, invece, è un disastro. Sia perché il 99% dei giornalisti viene sottopagato, sia perché per la stragrande maggioranza dei casi, le spese legali te le devi vedere da solo. E l'ordine dei giornalisti in tutto questo? Ah, boh. C'è e non c'è. Io dall'Ordine ricevo solo richieste di sommarie informazioni (perché qualcuno è andato a lamentarsi di qualche articolo) o delle email sulle votazioni. Il punto è che sul giornalismo in Italia bisognerebbe aprire un dibattito molto più profondo e concreto di quello che viene fatto. Bisognerebbe fare delle vere battaglie e le dovrebbero fare i giornalisti sui giornali. Ma dove sono i giornali che hanno le palle per fare queste cose e andare contro poteri, sindacati, politici se tutti gli editori in qualche modo hanno dei conflitti d’interessi? Non lo so, ma forse è il caso di parlarne con grande trasparenza. Perché anche la manifestazione di ieri, di base, è stata una manifestazione politica. Sembrava una roba di partito. Vorrei chiedere ai giornalisti che hanno parlato come Cancellato, direttore di Fan Page e il famosissimo Travaglio: ma i politici per i quali avete parlato, siamo sicuri che poi una volta al potere si comporterebbero così tanto diversamente da quelli al governo? Vi do una notizia: in passato non l'hanno fatto. Non è che non ne hanno avuto occasione. L'hanno avuta e non l'hanno fatto, è diverso. Insomma, se vogliamo fare un passo in avanti ed essere seri, e non i soliti giornalistoni che se la cantano e se la suonano, adesso abbiamo l'occasione di andare oltre alle strumentalizzazioni politiche. E restare sui temi. Sarà interessante vedere, passata questa ondata, chi ci resta. E chi no.