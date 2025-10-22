Ma Gramellini e Domani che fate, copiate da MOW? Prima il dibattito su Marina, poi i ladri del Louvre che ci stanno simpatici. È tutto bellissimo

E così ci copia Il Domani, che noi li immaginiamo con il pulloverino blu e il collettino di pizzo da collegio delle suore. Con la longuette plissettata e i collant bianchi, anche gli uomini, anche Stefano Balassone, che oggi scrive un'articolessa titolata — “Contro il saccheggio di Big Tech Marina Berlusconi farà sul serio?” — che pare proprio adocchiato dal dibattito interno, tutto mowista e mowidoso e mowimentoso mio e di Riccardo Canaletti, accomunati dai nostri occhielli: “Marina Berlusconi ci è o ci fa?”. Per chi non avesse seguito (per chi non avesse seguito Il Domani, a noi ci leggono tutti, ça va sans dire), l’argomento è la lettera di Marina Berlusconi al Corriere della Sera contro lo strapotere delle Big Tech e l’importanza della “forza lenta dei libri”. Poi, ovviamente, il nostro dibattito era centrato e logico e adeguato e profondo e preparato e interessante, mentre Balassone, da ex dirigente Rai, fa una riflessione sull'indipendenza della Televisione di Stato.