Anche lei qui, Sua Maestà? Chiara Ferragni che scrocca la foto a Gardaland ci fa vedere che forse è davvero tutto finito (era ora!)

Come è evidente anche a colpo d'occhio, non si tratta di una immagine stampata, ma di una foto fatta, tramite smartphone, a uno schermo. Ciò significa che Ferragni, dopo essersi goduta l'attrazione, non abbia voluto sborsare un 'tesoretto' pari a 17 euro e qualche centesimo - cifra che consente a qualunque visitatore del parco di ottenere stampa e consegna brevi manu immediata dell'experience vissuta su ogni giostra. Non solo la nostra non avrebbe pagato per il servizio, dunque, ma ha avuto anche l'audacia di postare in faccia ai suoi 28milioni di follower lo scatto 'trafugato', per non dire 'pezzotto', come se nessuno se ne potesse accorgere. E invece.

Invece, ce ne siamo accorti. Tra l'altro, scattare e postare un contenuto di questo tipo contravviene alle regole del parco stesso che, ovvio, guadagna anche vendendo le immagini dei visitatori agli stessi visitatori. Detta terra a terra: se lo avesse fatto chiunque altro, sarebbe stato almeno almeno rimbrottato male dal personale, con severa richiesta di cancellare dal telefono l'immagine 'rubata' dallo schermo dell'attrazione. Ma quindi Chiara Ferragni non può 'permettersi' di spendere 17 euro? Così stiamo messi?