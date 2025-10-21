Fenomenologia di Fabrizio Corona: ogni volta sblocca un livello. È il Mosè dell'infotainment con i due tablet delle Leggi in mano

Fabrizio Corona e il suo Falsissimo, inutile girarci intorno, è la New Best Thing dell’informazione, o della comunicazione, o dell’intrattenimento, o dell’approfondimento, o forse di tutte queste cose insieme. È un fenomeno nuovo e ancora da capire. Per questo ci appropinquiamo ad abbozzare una “Fenomenologia di Fabrizio Corona”. Innanzitutto, come tutte le cose che – come si dice – “funzionano”, è fatta di elementi “classici”: modernizzati, contemporaneizzati, velocizzati, mixati e quant’altro.

Partiamo dalle origini: il papà di Fabrizio Corona era un giornalista eccelso, e Fabrizio ne ha ereditato non solo il fiuto della notizia (quando il fiuto è di razza arriva a crearla, la notizia, laddove prima neanche c’era), ma anche il cosiddetto POV, the point of view, il punto di vista, che nell’era di questa comunicazione social e autofictional è strutturale e costitutiva: fondante. Oggi una notizia non è tale se non è filtrata da chi la racconta; i fatti non accadono più, resta soltanto la maniera di raccontarli. Il che, a una prima impressione, parrebbe il frutto della rivoluzione digitale, ma non è altro che l’essenza stessa dell’informazione, che in fondo è narrazione.

Fabrizio, signori miei, è innanzitutto un Cantastorie. Da buon siciliano verace, da catanese con la nnocca (con il fiocco), egli è un maestro del cunto. Le clip (oddio, ho detto “clip”, come mi sento vecchio), i reel, le storie che precedono le puntate sono presentate alla maniera del cantastorie che si esibiva in piazza, con tutto l’armamentario di promesse e scandali, di storie avvincenti e di “mai detto”: voi lo vedete con la maglietta nera, i pantaloni neri, lo sfondo nero, ma sotto questo minimalismo ci sono mazze e birilli, friscaletti e bummuli. “Venite, siore e siore, accorrete, portatevi una seggia, annacatevi o non troverete posto! Il cuntu sta per cominciare! E vi diremo cosa ha fatto la bella Angelica Ferragni, e vi narreremo la lotta feroce di Orlando Lucia e Rinaldo Effe. E cosa dire della sanguinosa storia della Chiara, baronessa di Carini e di Garlasco, il cui sangue vermiglio si spandeva sulla sua virginea sottana? Cosa si agita dietro le quinte dello spettacolo che chiamiamo vita?”.

Perché anche questo è Fabrizio Corona, e mi tremano i diti (al maschile) al solo scriverlo: Fabrizio Corona ha un qualcosa di William Shakespeare. E sì. Storie d’amore, di sesso, di sangue, di tradimenti, di soldi, di potere, di villaggi sperduti nella Scandinavia come nella Lomellina, o nello splendore infido delle corti regali del “circolino”. Che meraviglia! Perché, se il cunto funzionava, se il paese fremeva all’arrivo del cantastorie, se le ragazze si imbellettavano per correre all’evento e le mamme speranzose dispensavano consigli su come trovare marito durante questa messa laica che era il racconto orale (e l’orale, signori miei, serve per trovare marito, uh se serve!), ecco, dicevamo, se il cunto e il cantastorie imbrividavano il paese era perché alla romanza si rifacevano, alla Corte di Re Artù, dove le cortigiane passavano dal saluto romano al saluto del membro, come diceva, nel sedicesimo secolo, un noto leguleo frequentatore di torbide osterie.

Ma non si finisce quivi, con le origini nobili del linguaggio coronesco, perché a loro volta i cunti cortesi (da corte, mica gentili, ché poi era sempre un “futti futti che Dio perdona tutti”) dalla tradizione orale derivavano, e quindi dal cunto. Il cunto: l’origine di ogni cosa, di ogni fatto, di ogni notizia. In principio era il cunto. Fabrizio Corona è il Mosè che tiene in mano i due tablet delle Leggi dello spettacolo. E non sto scherzando.