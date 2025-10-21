La legge sulle liti temerarie è decisiva per la libertà di stampa e a dirlo è solo Ranucci. Come funziona e che fine ha fatto in Parlamento

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. È l’articolo 21 della Costituzione italiana. Ma la censura, quando non istituzionalizzata, avviene attraverso strade secondarie: con la violenza, l’intimidazione, la minaccia. Sigfrido Ranucci ha subito un attacco in quanto giornalista d’inchiesta, un ordigno da un chilo è esploso fuori casa sua, distruggendo la sua auto. “Un salto di qualità” nell’intimidazione dei confronti del conduttore di Report. Immediati i messaggi di solidarietà, da ogni parte politica e dai colleghi. Ranucci ne ha parlato anche da Marco Damilano a Il cavallo e la torre: “La solidarietà è stata bella, importantissima. Ringrazio chi l'ha fatta, ringrazio ovviamente il presidente della Repubblica, la presidente del Consiglio, ringrazio tutti i colleghi perché c'è stata una grandissima manifestazione d'affetto, devo dire, assolutamente trasversale”, ha detto il conduttore di Report, “però io vorrei che si facesse un salto di qualità in questo campo approvando delle leggi che tutelino veramente la libertà di stampa. È troppo facile dare solidarietà quando esplode una bomba. È più complicato avere un ruolo istituzionale nel momento in cui finisci sotto inchiesta. Vorrei che approvassero la legge sulle liti temerarie che è affossata in Parlamento da anni e che magari limiterebbe le denunce”. Effettivamente già nel 2018 alcuni deputati del Pd avevano presentato alla Camera una proposta di legge (numero 416) che introducesse “una forma di responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un’azione risarcitoria priva di consistenza per diffamazione a mezzo della stampa e prevedendo, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento a favore del convenuto, anche il pagamento di una somma determinata dal giudice in via equitativa”. Dunque sarebbe dovuta essere previsto il “pagamento di una pena pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (ente che si occupa, tra le altre cose, dello sviluppo di percorsi di giustizia riparativa, ndr) stabilita in una quota percentuale del valore della domanda risarcitoria presentata, in misura variabile fra il 5 per cento e il 10 per cento fino all’importo massimo di 30mila euro”. Nel 2022, poi, i senatori Pd Mirabelli, Fina e Martella, ripropongono la questione in aula, specificando che il 17 dicembre 2019 il disegno di legge presentato dal senatore del Movimento 5 Stelle, Primo di Nicola, era già stato approvato dalla Commissione giustizia, ma mai discusso in Assemblea. La proposta è che nel caso di querela temeraria il giudice possa condannare l’attore “oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all’articolo 91 (che disciplina le spese di lite, limitando il pagamento da parte del querelante alle sole spese per la difesa, ndr), al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria”. Il “salto di qualità” riguarderebbe invece un risarcimento ulteriore.