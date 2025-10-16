Antonio Russo è stato ucciso perché faceva il giornalista vero (come Anna Politkovskaja): ha raccontato la guerra in Cecenia e non ha avuto paura. Ecco la sua storia a 25 anni dalla morte

Pochi giorni prima di essere torturato e ucciso, Antonio Russo aveva detto a sua madre Beatrice che a breve avrebbe pubblicato uno scoop. Ma non ci è riuscito, perché lo hanno tacitato con la morte. Sull’esecuzione di Antonio sono state avviate due inchieste giudiziarie, una in Georgia e l’altra in Italia, ma non sono stati individuati i colpevoli. Quello che rimane oggi di Antonio, a distanza di 25 anni dalla sua morte, è il ricordo e la sensazione di amarezza e impotenza di chi per il dovere di informare ha pagato con la vita. Russo era nato a Chieti il 3 giugno del 1960. Dopo gli studi universitari, ha iniziato la sua carriera negli anni Novanta. È allora che realizza il suo primo servizio, un reportage dalla Siberia. Da inviato di Radio Radicale segue le vicende più delicate e oscure nelle zone più calde del mondo. Si reca in Algeria durante gli anni dei massacri integralisti, in Burundi e Ruanda per documentare la guerra tra hutu e tutsi e il dramma dei profughi, in Colombia, in Ucraina, in Kosovo e, infine, in Cecenia. Nel marzo del 1999 si impone sulla scena del giornalismo non solo nazionale ma a livello internazionale nel corso della guerra in Kosovo. Infatti Antonio allora è l’unico giornalista occidentale a non lasciare la città di Pristina assediata dai bombardamenti della Nato. È lui a darne conto in diretta. Con il suo telefono satellitare racconta l’esodo dei profughi che tentano di sfuggire all’assedio. Prima il giornalista italiano Antonio, poi Anna Politkovskaja, giornalista e scrittrice russo-americana, nata il 30 agosto 1958 e morta il 7 ottobre 2006, uccisa in un agguato a Mosca. Anche lei raccontava gli orrori che si perpetravano in Cecenia. Anna stava rientrando a casa e mentre aspettava l’ascensore il killer l’ha freddata con quattro colpi di pistola. È morta nel giorno del compleanno di Putin, il 7 ottobre, e si sa che la giornalista stava per pubblicare, proprio il giorno in cui è stata uccisa, un articolo dettagliato sulle torture commesse dalle forze di sicurezza cecene legate al Primo Ministro Ramsan Kadyrov. Con il suo lavoro Antonio Russo ottiene anche importanti riconoscimenti e premi giornalistici. Ma ha pagato con la vita, proprio come Anna, la sua ricerca di verità e giustizia. Quel che rimane oggi è la professionalità e la determinazione di raccontare le ingiustizie, un esempio per tutti coloro che fanno questo mestiere con dignità.