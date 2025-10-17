Ma a quali inchieste stava lavorando Sigfrido Ranucci prima dell’attentato sotto casa? Banche, sanità, eolico e cultura. E su una di queste si sente puzza di mafia pesante

Un chilo di esplosivo sotto l’auto, quella di Sigfrido Ranucci, e l’esplosione che, per potenza, avrebbe potuto uccidere secondo gli esperti sul posto “chiunque fosse passato lì vicino”. Ranucci era passato trenta minuti prima davanti alla sua auto, sua figlia venti minuti prima. La sua macchina e quella di sua figlia sono diventate lamiere accartocciate, di fatto non esistono più. E tutto questo una settimana prima dell’inizio della nuova stagione di Report, il più importante programma di inchiesta non solo della tv pubblica, ma della televisione italiana in generale. Ranucci era stato via tre giorni ed era appena tornato a Roma, a Campo Ascolano (Pomezia), dove abita. Qualche giorno fa aveva annunciato i temi della prima puntata del suo programma, in onda il 26 ottobre: “Finanziamenti alla cultura, alla scuola, alla ricerca, all’università, e poi quello che sta accadendo nel mondo dell’eolico. Torneremo anche a parlare di banche, uno dei cavalli di battaglia di Report fino a pochi anni fa: cosa è successo e cosa è cambiato. E torneremo a parlare soprattutto di sanità, una nota dolente per il nostro paese, per via della mancanza di medicini, infermieri e prestazioni un tempo garantite”.

Ovviamente la Rai ha espresso solidarietà a Ranucci: “Il ruolo della Rai e di chi opera al suo interno è quello di garantire dialogo, pluralismo e rispetto nel racconto quotidiano del nostro tempo. La Rai respinge con forza e determinazione ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro nel Servizio Pubblico. L’essenza vitale della nostra democrazia è la libertà informativa che la Rai garantisce e che i suoi giornalisti rappresentano”. E così anche Giorgia Meloni: “La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere”. Interviene anche il ministro della Difesa, a cui fanno capo le Forze armate, Guido Crosetto: “Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma resta la gravità estrema di un atto che colpisce non solo un giornalista, ma la libertà stessa di informare e di esprimersi”. La domanda però è una sola: perché? Rannuci ha già messo a terra la prima ipotesi: “Potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato i temi delle nuove puntate di Report”.