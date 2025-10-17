Ma quindi Beniamino Lo Presti dice qualcosa di plausibile oppure no?

Può essere. Perché no? Se io faccio un contratto assicurativo, voglio sapere qual è la condizione della compagnia e quindi mi rivolgerò a chi può darmi la notizia più completa sul suo stato di salute. Tutto il mondo degli affari vive di informazioni. Se il prezzo del grano aumenta o diminuisce, io, che investo nel settore, voglio sapere come stanno veramente le cose il giorno prima. Ovviamente quello mi chiederà qualche informazione in cambio. Ecco, il problema è che il mondo dell’informazione non è separabile dalla società e non ha confini interni. Forse sto dicendo una cosa che scoraggerà molta gente, ma i dossier talvolta li facciamo anche noi per cose minime. Quindi pare strano? Beh non lo è affatto.

Il 3 ottobre 2022, al Comitato Esg, Lo Presti segnala un’incompatibilità, Stefano Cecchin, appena nominato direttore area ambiente, è anche presidente dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. L’avvocato Fabio Fedi, vicepresidente, gli dice: “Guarda che questo qui lo devi proteggere, perché è dei servizi”. Da lì Lo Presti segnala il dossieraggio ai suoi danni

Guarda, tutto questo è assolutamente illegale, capiamoci, ma normale, nel senso che accade regolarmente. Perché sicuramente c’è qualcuno che ha interesse a piazzare il tale avvocato in quella posizione, no? E si trova in mano una carta per fare pressioni. Ora, questa carta può essere un fatto lecito o illecito. Però secondo voi quanti si fanno scrupoli? Nel mondo degli affari è la normalità. Illegale, siamo d’accordo, immorale, siamo d’accordo. Ma è la regolarità del funzionamento del mondo degli affari, del mondo politico, del mondo militare, del mondo dell’informazione. Ora mi chiederai, che si può fare? Non ne ho idea.

Più che altro adesso volevo chiederti, se allarghiamo un po’ lo sguardo, non è un caso isolato. Stamattina, sempre sul Fatto quotidiano è uscito un articolo su Flavio Cattaneo, anche lui spiato con Paragon, insomma anche lui ha ricevuto questo messaggino che gli notificava di essere sorvegliato da uno spyware, dopo che è successa la stessa cosa a Caltagirone

Nel mondo dei grandi affari non esiste uno che non sia spiato, e non esiste uno che non spii. E’ un po’ come in guerra, dove non esiste una vera differenza tra spionaggio e controspionaggio. Questa tendenza ha una progressione geometrica. Una volta c’era il calciomercato, si faceva una volta all’anno all’Hotel Gallia di Milano. Adesso il calciomercato è continuo, durante tutto l’anno, in qualsiasi posto. Talvolta un giocatore, nel giro di una stagione, viene comprato e venduto un paio di volte, no?

Vero

La stessa cosa sta succedendo nella finanza. Cioè, mentre prima una scalata finanziaria era un fatto piuttosto eccezionale, adesso invece… è finita la guerra delle Generali ma solo perché fra poco inizierà la guerra per il Monte dei Paschi, e poi ci sarà la guerra sul problema del polo romano contro il polo milanese. Questa è la premessa della prossima guerra d’affari. Ogni guerra d’affari è la premessa della successiva. Adesso io mi aspetto uno scontro feroce tra polo milanese e polo romano in vista delle elezioni che al più tardi saranno nel 2027. Siamo alla fine del 2025, manca un anno e mezzo. E un anno e mezzo è il minimo per cominciare a fare alleanze, liste, impostare una campagna elettorale. Ma quella campagna elettorale avrà sicuramente effetti sugli assetti di potere finanziario, quindi sulla guerra tra polo romano e polo milanese. E questo è quello che è successo finora, è la premessa di quello che succederà, secondo me, già subito dopo Natale.

Ma secondo te questa cosa ha anche a che fare con il Quirinale? In questi giorni si parlava molto, si è parlato spesso di Meloni al Quirinale. Ne ha parlato Sallusti alla Festa del Sole, citando poi anche Gianfranco Fini, riabilitando un po’ la sua figura. E poi ne ha parlato Piantedosi, insomma ne parlano un po’ tutti.

No, Meloni al Quirinale non me la vedo, anche perché, diciamo, è un po’ troppo giovane. Si voterà nel ’29, perché Mattarella non si dimette neanche un giorno prima. E a 61 Meloni che fa? Va in pensione? Non è nel costume dei nostri politici, che ancora a 90 anni pensano al loro futuro politico.