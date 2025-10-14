Italia-Israele per il Mondiale, ma la pace nella Striscia di Gaza non basta: a Udine lo stadio sarà semivuoto. E la gente risponderà nelle strade e non sugli spalti

Per una pace perpetua tra Israele e il popolo palestinese. Donald Trump, principale promotore dell’accordo, nel suo discorso ha parlato di eternità. Hamas ha accettato le condizioni poste per la prima fase della tregua, cioè la restituzione degli ostaggi in cambio della scarcerazione di 1.968 detenuti palestinesi. Israele dovrà ritirare il proprio esercito dietro la linea gialla, pur mantenendo il controllo di gran parte della Striscia. Non tutti scommettono sulla tenuta di questo accordo, la fase è ancora delicata. In Italia, mentre la presidente Giorgia Meloni si trovava al vertice di Sharm el-Sheikh, si prepara la partita tra la Nazionale di Gennaro Gattuso e Israele valida per la qualificazione al prossimo mondiale. Guardando i preparativi, i cecchini sui tetti della città e ascoltando le voci del Mossad a fare da ombrello all’evento quella pace appena stipulata sembra davvero lontana, di certo insufficiente a ripulire l’immagine di Israele. La gente vuole ancora dire chiaramente da che parte sta e la partita del gruppo I di qualificazione è l’occasione giusta. Ed ecco quindi le barriere di cemento intorno al Bluenergy Stadium di Udine, le transenne di ferro, i posti di blocco e il dispiegamento di forze dell’ordine e l’azione invisibile dei servizi segreti. In cielo volano elicotteri e droni, per le vie di Udine c’è poca gente, almeno fino al pomeriggio, e quasi nessuna auto. Anche le strade si fermano con posti di blocco e viabilità ridotta. Mobilitati anche l’esercito e i reparti speciali: l’evento è classificato al livello di rischio 4, il più alto, dall’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive. Alle 17:30, infatti, partirà la manifestazione pro-Palestina da piazza della Repubblica in direzione piazza Primo Maggio. Previste 10mila persone, ma le proteste di queste ultime settimane hanno dimostrato che l’affluenza può crescere facilmente. La Nazionale azzurra deve vincere se vuole avere la certezza di potersi giocare l’accesso al Mondiale passando per i playoff. Gli israeliani coltivano ancora qualche speranza di arrivare secondi. Sportivamente è un crocevia essenziale per entrambe le squadre. L’Italia rischia l’esclusione per la terza manifestazione consecutiva. La pressione su Gattuso e la squadra è enorme, ovviamente ingigantita da ciò che accadrà fuori dai cancelli dello stadio. È inevitabile che sia così: “Ci saranno 5mila persone dentro lo stadio e 10mila fuori”, ha detto il ct. Nessuno sa dove sia la squadra israeliana, l’alloggio scelto dagli avversari dell’Italia è segreto.