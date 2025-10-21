L’extra tassa sugli affitti brevi si chiama pizzo. E provate a contraddirci (dopo aver letto il pezzo)

Immaginati ancora credere che un governo possa fare i tuoi interessi. Poi guarda la prima bozza della legge di bilancio 2026, scendi fino all’articolo 7 (pagina 9) e leggi: “Modifica alla disciplina delle locazioni brevi [cioè gli affitti brevi, ndr]… sono apportate le seguenti modifiche… al comma 5, le parole ‘una ritenuta, a titolo d’acconto del 21 per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘una ritenuta del 26 per cento’”. Che tradotto significa che lo Stato vorrebbe prendersi un quarto dell’affitto senza alzare un dito, senza agevolare chi affitta e senza distinguere, tra l’altro, tra privati e portali online, mediatori professionisti e persone normali con la casa dei genitori che vorrebbero evitare di lasciare vuota. E anche questo, in ogni caso, è retorico, poiché l’extra-tassazione non dovrebbe riguardare nessuno, perché sbagliata in sé. Ora mezzo milione di case, 502 mila a voler essere precisi, potrebbero essere oggetto di un’estrazione di guadagni per le casse dello Stato di cinque punti superiore a quella già ridicolmente alta approvata con la legge di bilancio del 2023. Ci sono poi la tassa di soggiorno, le spese di pulizia, la pubblicità sui portali e tutta una serie di spese che porteranno il guadagno del locatore al 28%, due soli punti in più rispetto a ciò che guadagnerà lo Stato senza motivo. È un comportamento che consideriamo insopportabile il novantanove per cento delle volte, cioè in qualsiasi relazione tra individui in carne e ossa, e lo chiamiamo pizzo. Ma lo Stato pare abbia qualche particolare licenza morale per poter agire diversamente da come agirebbero i singoli individui. Non è chiaro, nel corso di tutta la storia della filosofia politica, su cosa poggino queste licenze, se non sulla pretesa di un potere assoluto di governare i cittadini (è Hobbes).