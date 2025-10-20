Filippo Facci ha detto l’unica cosa che nessun altro scrive sulla bomba a Ranucci

Secondo la firma de Il Giornale, una fonte interna dei Carabinieri del nucleo di Frascati, “probabilmente l’obiettivo non era neppure Ranucci” (queste le parole riportate nella testimonianza). L’esplosione, infatti, sarebbe avvenuta in una zona particolarmente soggetta a guerre tra clan, criminalità, ritorsioni ed esplosioni, piccoli furti, intimidazioni e altro. Spiega Facci: “C'entrerebbero varie e diverse dinamiche dell'hinterland romano: nella zona di Pomezia, Ardea, Ostia e dintorni le esplosioni artigianali non sono una rarità e, negli ultimi due anni, se ne contano diverse, quasi sempre frutto di rivalità di quartiere e vendette minime e regolamenti di conti”. Altri elementi farebbero pensare, secondo Facci, che il caso Ranucci non sia propriamente un “caso Ranucci”, ma che Ranucci, vivendo lì, abbia subito le conseguenze di una guerra in cui non c’entra. È facile, infatti, legare le passate minacce contro Ranucci all’attuale esplosione, ma dove sono le prove? Indaga la Direzione distrettuale antimafia, ma non è la prima volta. Ricorda Facci: “Pomezia e Ardea, a fine gennaio, la Polizia sequestra armi e 150 petardi ad alta potenza, più batterie monocolpo e "cipolle" artigianali. A giugno un’altra bomba artigianale devasta la palestra Di Napoli senza fare vittime: anche lì indagò la Dda. Tutti episodi nella stessa cintura costiera, e senza che, ieri, servisse un report riservato degli inquirenti per saperlo: le ricostruzioni sono tutte su giornali nazionali e locali. La tipologia è sempre quella: bombe carta improvvisate o artifizi pirotecnici modificati, materiale facilmente reperibile e potenzialmente letale”.