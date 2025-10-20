Marina Berlusconi fa resistenza intellettuale, denuncia l’alleanza tra Big Tech e politica e pubblica solo libri seri: è la terza via liberale

E arriviamo a Marina Berlusconi, che in un’intervista per il Corriere annuncia l’uscita di tre nuovi libri per la Berlusconi editore, saggi che in un certo senso dovrebbero metterci in guardia dal potere politico delle grandi multinazionali tecnologiche, dal profetizzato “illuminismo oscuro” o, semplicemente, dalla distopia tecnologica. Un mondo basato su una giurisprudenza fatta non di leggi ma di algoritmi, che già Julian Assange aveva preconizzato in varie discussioni dall’esilio, quando parlava di chi avrebbe governato, in futuro, il mondo (le persone capaci di manipolare le leggi fisiche dell’informatica, cioè i codici). C’è un modo per proteggersi da tutto questo. Ce ne sono tanti, in realtà. Per gli anarco-primitivisti, coloro che sostengono il ritorno a uno “stato di natura”, senza tecnologia e industrializzazione, la lotta deve essere a favore del crollo dell’attuale sistema consumistico e tecnologico. Un altro punto di vista è la critica ai monopoli tecnologici, cioè l’idea che la tecnologia non sia un male in sé; il problema è semmai l’accentramento del potere nelle mani di pochi Elon Musk. Poi c’è chi ritiene, invece, che il problema sia il sistema sopra il quale si sviluppa la tecnologia, e cioè il capitalismo (questa è la versione considerata profonda della seconda critica di cui abbiamo parlato: il monopolio è un prodotto del capitalismo). C’è anche chi ritiene che il problema sia il rapporto tossico tra grande capitale e Stato: questo è il cosiddetto crony capitalism, cioè un capitalismo non duro e puro, ma corrotto perché basato sulle relazioni tra politica ed economia. Elon Musk è in effetti un esempio perfetto di questa forma depravata di capitalismo, si pensi alla sua amicizia con Trump.