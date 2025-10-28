In ricordo di Libero De Rienzo: il documentario e il secondo capitolo di Santa Maradona. Intervista al regista Marco Ponti

Marco Ponti, come hai vissuto la proiezione?

È stata una serata molto emozionante, con tante persone che si sono ritrovate per ricordare Libero. Si dice spesso che il cinema italiano ha perso un grande attore, una persona che stava operando una trasformazione importante dal punto di vista artistico e che stava diventando un regista. Ma io metto in primo piano quello che era per me: un amico. Vorrei staccarlo da quei ragionamenti legati al cinema. L'altra sera eravamo tutti concordi nell’individuare la sua caratteristica fondamentale: Libero era una persona profondamente buona. Aveva un'enorme capacità di voler bene e di valorizzare le persone che aveva accanto. Quindi per tanti amici lui era anche uno sprone a diventare migliori.

Un’altra sua caratteristica che ricordi?

Era difficile andare a trovarlo e tornare poi a casa senza un regalo. Se un oggetto ti incuriosiva o un libro ti interessava lui te lo dava. È una cosa molto bella. Perché non era il tipo che andava a comprare dei regali: erano sempre cose sue.

Di chi se ne va come lui si ricordano la fragilità o la debolezza. Il tuo ricordo, invece, va oltre.

Io non ci ho mai visto nessuna debolezza. Vedo eventualmente il fatto che nel mondo in cui era immerso, che stava uscendo dalla pandemia, c'era una sorta di promessa un po' patetica verso il futuro. In realtà mi sembra che dalla fine della pandemia sia andato tutto male. Ecco, diciamo che uno come lui non poteva trovare un posto comodo in quel mondo, avrebbe fatto fatica ad adattarsi. Era così anche nel cinema, perché aveva un talento enorme e complicato da incasellare.

Prima delle battaglie di oggi, ai David di Donatello del 2002, ha parlato di Palestina.

Quello è un momento che dovrebbe essere più o meno di svago, ma lui decise di parlare di politica, e molti furono urtati dal suo discorso. Lui l’ha fatto, contro tutto e tutti, come diceva Fabrizio De André. Era vent’anni avanti. Libero era davvero il simbolo del non essere adatti. Anzi, era “quasi adatto”, per citare un libro di Peter Høeg.

In quel “quasi”, forse, c’è molto del personaggio di Bart, no?

È stato strano perché quel personaggio ovviamente preesisteva all'incontro con Libero De Rienzo, ma adesso mi sembrerebbe impossibile fare quel film con un altro. Mi sembra veramente inconcepibile. È stato un incontro molto felice, fortunato, perché capita forse una volta nella vita di incontrare il tuo alter ego, cioè un altro io, qualcuno che ha fatto delle cose che io non avrei mai avuto il coraggio di fare.