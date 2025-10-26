Stefano Bollani a MOW: “Il limite dell’IA? Sa troppe cose. Costruiamo delle comunità per fare musica”. E sul documentario Tutta Vita di Valentina Cenni alla Festa del cinema di Roma…

Quanto è importante far parte di un lavoro collettivo nella musica? Stefano Bollani: “Beh, è molto bello far parte di una comunità, è una cosa che capita di rado alle persone. Le persone si uniscono in comunità quando hanno un nemico, ahimé, o hanno un obiettivo, vogliono ottenere delle cose. (...) Avere una comunità di persone che si riunisce per fare delle cose belle, fare della musica, questo è molto raro e a me sembra che Valentina l'abbia tirato fuori, ha tirato fuori una comunità di persone. Alla fine del film ci si chiede: che cos'è che tiene insieme queste persone che hanno percorsi molto diversi, è davvero l'amore per lo stesso disco di Charlie Parker o Miles Davis? Non credo, credo piuttosto che sia l'amore, come ha detto Valentina, per la libertà e per l'espressione di se stessi. Perché se sei te stesso in una comunità in cui ognuno fa il possibile per essere se stesso non è detto che vinca l'ego, perché l'ego viene messo a tacere, perché tu sei già realizzato, non hai bisogno di far trionfare il tuo ego se sei già contento”. E in effetti come ci ha poi spiegato la stessa regista, c'è una frase all'interno del documentario che sembra racchiudere il senso di fare questo mestiere, suonare, fare arte, ossia che nel jazz i musicisti suonano, come una democrazia perfetta. Perché tutti si ascoltano, nessuno prevarica sull'altro, l'ego non c'è più, tutti sono protesi verso la bellezza. “È molto bello vederla in atto questa voglia di stare insieme per la bellezza”. Ma due artisti come Cenni e Bollani, che ci hanno ricordato, in questa breve chiacchierata, dell'importanza della vicinanza tra persone, come leggono, interpretano l'intelligenza artificiale?

“L'intelligenza artificiale è tanto carina, in campo artistico ha delle grandissime difficoltà, sa troppe cose. È tutto qua. Noi dieci per esempio che vedi in questo documentario presi singolarmente sappiamo molto poco della musica, messi insieme sappiamo ancora troppo poco, però sappiamo quello che ci basta per raccontare le nostre storie, noi stessi. Abbiamo acquisito un vocabolario che ci consente di muoverci in libertà. L'intelligenza artificiale invece, pensa, poverina conosce tutti i canti dei Pigmei, tutte le sinfonie di Beethoven, Haydn, tutti i dischi di Bob Marley. Come fa ad avere una voce originale? Perché invece l'originalità nasce proprio dal fatto che alcune cose non riesci a farle”. E qui arrivano le parole di Valentina Cenni. “L'incontro con l'intelligenza artificiale è artificiale. Invece, impariamo a ritornare insieme, a stare insieme, a fare tribù”.