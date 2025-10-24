Brunori Sas dalla Festa del cinema di Roma: “Non ho più paura di mostrarmi per come sono davvero. Parlo di me stesso per raccontare gli altri”. L’intervista al cantautore e al regista Giacomo Triglia

Dario Brunori, Giacomo Triglia. Lavorate insieme da tanto tempo. Avete collaborato per vari videoclip tra Come stai, La verità e ora L'albero delle noci. Cosa vuol dire ancora oggi scegliersi?

Brunori Sas: È facile lavorare con Giacomo perché ha una attitudine molto aperta al suo lavoro, e questo per me è fondamentale perché forse, anche sbagliando, mi piace mettere il naso nelle cose che mi riguardano. Anche nei video c’è sempre stata una grande collaborazione, siamo molto complementari, alcune mie caratteristiche si combinano alle sue e penso che insieme si facciano dei buoni lavori, quindi è abbastanza semplice. Nel caso del documentario Brunori Sas - Il tempo delle noci era quasi 'obbligatorio', perché comunque raccontare con onestà, in maniera autentica, un processo creativo aveva bisogno di un'intimità. Da una parte può essere un limite perché magari l’affetto può diventare una problematica perché si potrebbe rischiare di edulcorare le cose, però fortunatamente la relazione tra me e Giacomo è molto franca. Credo che sia stata evitata una visione zuccherosa della faccenda.

Giacomo Triglia: Quando trovo l'artista interessato a quello che deve rappresentare il suo brano, in questo caso un cantautore, la scrittura diventa molto importante. Trovare qualcosa che rappresenti a pieno quello che il cantante ha scritto è fondamentale. Non sempre è così purtroppo. Con Dario da questo punto di vista ci troviamo benissimo.

Giacomo, immagino che tu spesso parta dai testi delle canzoni per poi costruire delle immagini. Per questo film, quanto è stato complesso, importante e costruttivo partire dalle emozioni e raccontare Dario Brunori a 360 gradi?

Giacomo Triglia: L'unica complessità è stata dover rinunciare ad alcune cose in montaggio, perché sono emerse talmente tante belle cose dalle interviste con Dario e Riccardo che in realtà l'unica difficoltà sia stata questa o comunque sacrificare tanto materiale di repertorio. Ero super sereno, nessuna difficoltà.