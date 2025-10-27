Gli intellettualoni parlano di Beatrice Venezi per attaccare Giorgia Meloni, ma se a qualcuno fregasse davvero dell’opera ora farebbero le barricate per la nostra inchiesta sul San Carlo

La storia è così pesante che sono state avviate due indagini, una della Corte dei conti e una della Procura di Napoli guidata da Gratteri. Due anni fa intervenne anche il ministero dell’economia con una relazione indipendente in cui si elencavano tutte le storture della gestione Lissner (il Sovrintendente che ha finito il suo incarico a marzo di quest’anno). Tre persone hanno confessato tutto e ora i dirigenti del San Carlo fanno la spola tra Teatro Regio e Procura, mentre si parla di liti interne, minacce di querela e grandi pianti. Allora come mai gli stessi interessati agli scandali e che urlano per ottenere giustizia nel caso Venezi non parlano del San Carlo? Magari non ne sanno niente, certo, o forse non vogliono saperne nulla. Perché in quella storia Giorgia Meloni, almeno per ora, non c’entra. Il Sistema San Carlo è un potentato che coinvolge il sindaco Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione, ed è uno spaccato molto particolare della guerra civile interna al centrosinistra campano, tra regione a guida deluchiana e comune. Uno spaccato particolare perché la Fondazione San Carlo non attira solo denaro, ma prestigio, potere simbolico, quello che solo la cultura dà. Il potere dei salotti, che noi vi abbiamo raccontato, ma su cui nessuna tv, almeno per ora, ha pensato di doversi sintonizzare. Chissà perché.