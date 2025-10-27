E visto che Beatrice Venezi non va bene al Teatro La Fenice vi lanciamo la candidatura di Elio con Fulvio Abbate

Elio, da molti ritenuto il Frank Zappa italiano, cui dobbiamo riconoscere una preparazione musicale e strumentistica, oltreché vocale, di rarissimo spessore, insieme agli onorati colleghi che da decenni lo accompagnano. La nostra proposta, preceduta da un lancio social (su Instagram, segnatamente) ha subito raccolto interesse e viva partecipazione presso le masse temperate dal senso della democrazia, qualcuno ha addirittura già immaginato l’arrivo del maestro-direttore Elio in Laguna su una gondola speciale opportunamente elettrificata per rispondere ancora ai desiderata del sottosegretario Mazzi, cui dobbiamo appunto queste illuminanti considerazioni che vanno qui doverosamente riportate: “L’opera, come sanno anche gli esperti, nasce proprio popolare, cioè l’opera è un qualcosa che nasce nella società pre-elettrica e tutte quelle cose che noi vediamo, anche come dire la forma nel canto, l’orchestra che è nella buca, perché è proprio per quello, cioè in fondo l’orchestra veniva considerata come doveva dare il suono, diciamo, quello che oggi magari fanno le basi, fanno altre cose e quel canto era un canto costruito in quel modo, proprio per consentire che anche il pubblico più lontano dei teatri potesse seguire l’opera. Poi dopo è arrivata l’elettricità e sono nate altre modalità, altre forme di canto”.

Una portantina lucente degna della migliore pompa, in questo caso manualmente, condurrà il maestro Elio fin sul podio tra gli applausi e gli squilli di chiarine già al lavoro per i dogi di un tempo. Così facendo si acquieterà ogni conflitto, come fogliame infine accartocciato resteranno sul pavimento del rimosso le brutte parole pronunciate da chiunque si sia sentito poco rassicurato dalla ormai sventata direzione della non meno rispettabile collega Beatrice Venezi. Una proposta che, ci si conceda il termine solo in apparenza poco organico alle maiuscole della Grande Musica, riuscirà a “surfare” su ogni polemica, ristabilendo, e di questo saranno anche certamente contenti i funzionari ministeriali benedetti da Giorgia Meloni, cominciando dal ministro Alessandro Giuli, ristabilendo appunto, e qui è il caso di tornare a far risuonare le parole alate del sottosegretario Mazzi, mettendo giusta elettricità al tutto. Detto questo, interrompiamo la stesura di questa nostra modesta nota per comunicare a tutti la soluzione infine raggiunta. Sul frontone del Teatro “Massimo” di Palermo vive una frase che alcuni attribuiscono a Metastasio o forse al Gioberti, altri a voce anonima popolare, se non rionale: “L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita”. Con Elio a La Fenice, la vita sarà finalmente rivelata, la professionalità ancora una volta avrà sconfitto ogni meschina mira cara ai “comunisti” invidiosi di una giovane e piacente professionista. La direzione dei lavori per il Ponte sullo Stretto sarà per Beatrice Venezi il giusto risarcimento. Con l’arrivo dell’elettricità non restava che la soluzione da noi prospettata, la tuta, ignifuga ad ogni tentazione “radical chic”, già vista al Festival dei Fiori indosso al maestro Elio brillerà dunque per la pace riconquistata da ogni abbonato a La Fenice.