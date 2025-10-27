Report parla di cospirazione ma poi guardi la puntata e sono solo normali rapporti: lo strano servizio di Ranucci su Trump, Meloni e le fondazioni di destra

Lo scoop incredibile di Report nella prima puntata, attesissima, post-ordigno, è di un’originalità assoluta: l’inchiesta si chiama “Piccoli Trump crescono”, dura 69 minuti ed è a firma di Giorgio Mottola, uno dei giornalisti di punta del programma. Un’ora di servizio per spiegare qualcosa che sorprenderà i più, una bomba a cui la maggioranza del pubblico stenterà a credere: i leader conservatori leggono i report delle fondazioni conservatrici. Se non capite dove sia la notizia è perché non c’è. Obbiettivo del servizio è dimostrare come una nuova destra, conservatrice, stia prendendo piede e sia legata ai leader Maga e Mega (Make Europe Great Again, cioè i “Patrioti europei”, di cui non fa parte Fratelli d’Italia), oltre che a Giorgia Meloni e a quello che viene considerato il futuro della conservatorismo italiano, Francesco Giubilei, che guida Nazione Futura e la Fondazione Tatarella (oltre a essere direttore scientifico della fondazione di Alleanza Nazionale, “cassaforte,” spiegano nel servizio, “del partito di Giorgia Meloni”). Questa destra si muove su due coordinate: l’attività politica e l’attività culturale: think tank più partiti che leggono ciò che i think tank producono. Il servizio si basa su interviste fatta a funzionari che alla luce del sole nominano Nazione Futura, Fondazione Machiavelli, Heritage Foundation e così via. Tutti questi, secondo Report, sarebbero coinvolti nella stesura di un documento, The Great Reset il cui obiettivo sarebbe la “dissoluzione dell’Europa”. A Report hanno scoperto che i conservatori non sono favorevoli all’Unione Europea come entità sovranazionale e vorrebbero un altro modello di Europa, dove le realtà nazionali non fossero assoggettate completamente alla volontà europea. Tanto basta per parlare di “dissoluzione” dell’Europa, di complotto contro l’Ue. Quello che i giornalisti di Report non hanno scoperto, però, è quanto diceva, per esempio, Robert Schuman, altro padre fondatore dell’Europa, quello della Dichiarazione del 9 maggio 1950 che diede vita alla Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio), o Alcide De Gasperi, altro padre fondatore dell’Unione Europea, fortemente critico verso l’idea di un’entità sovranazionale che altro non potrebbe essere se non, come dirà un anno dopo il discorso di Schuman, a Strasburgo, “senza vita ideale al confronto delle vitalità nazionali particolari”. Sono tutti nemici o favorevoli alla dissoluzione europea? Non esiste, va da sé, solo la visione di Spinelli ed Ernesto Rossi, non esiste solo il Manifesto di Ventotene. Esiste un’altra idea di Europea, che non può essere gettata nell’indifferenziato del complotto politico antieuropeista.