Perché Giletti è l'unico che parla del caso Signorini? L’ex manager Piscopo smentisce Medugno: “Prima o poi dovrò parlare e saranno guai..."

Ma perché attendere tanto prima di denunciare? "Perché sono stato buttato in un caso mediatico", cioè una diffusione di chat non autorizzata che il manager avrebbe mandato a Fabrizio Corona e, di qui, l'esigenza di tutelarsi.

Il programma ha poi chiesto un commento a Paolo Mieli, per il quale Signorini è a conoscenza di molti segreti della storia degli ultimi 15 anni, quindi tutti si aspettano che nel rovistare, qualcosa venga fuori; e tutti stanno lì a guardare per vedere se, effettivamente, sarà davvero così. È già avvenuto altre volte, con altre inchieste in cui un qualche dettaglio emerso in corso, ha poi aperto altre porte.

L'attacco di Corona, sempre secondo Mieli, ha un solo obiettivo: far scoppiare uno scandalo, magari tirando fuori qualche segreto dalle chat di Signorini. Oltre ai soldi, ovviamente. C'è del risentimento? In parte, nei confronti di quelli hanno finto di non conoscerlo.

Lo Stato delle Cose ha sentito telefonicamente anche il manager Alessandro Piscopo: mai avuto il telefono del proprio assistito, "c'era un corteggiamento da entrambi i lati. Ti assicuro che non c'è stato bisogno di alcun invogliamento, hanno fatto tutto da soli". Fabrizio Corona inoltre, spiega ancora Piscopo, ha avuto le chat complete da qualcun altro: "Io avrò dieci screenshot, questi hanno parlato otto mesi". Sulle altre denunce che sarebbero in arrivo, almeno per Corona: "Quando una potenza vacilla, tutti tendono poi ad attaccare. Per me sono tutti colpevoli: per forza dovrò dire la mia e saranno problemi per tutti". Piscopo dunque, smentisce in maniera categorica la versione di Medugno, lasciando intuire che potrebbe decidere di esporsi.