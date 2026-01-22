Renato D’Amico e le canzoni (anche) da ballare: “Spotify? Se non ci sei, non esisti. Faccio pop con Battisti nel cuore”. E su Sanremo e la scena urban…

“Bacio piccolino” gira da qualche settimana. Il suo autore, Renato D’Amico, gira invece su questa Terra da 27 anni circa. “Bacio piccolino” è un piccolo caleidoscopio di suggestioni pop nostrane in cui noi sentiamo dentro anche una zaffata melodica in pieno stile Planet Funk late-Nineties. Un brano leggero che però è un distillato del Renato D’Amico, cantautore e polistrumentista, che probabilmente vedremo presto esplodere. “Il pezzo è nato in Sicilia, due anni fa, come la scintilla iniziale che ha ridefinito il mio progetto – ci ha detto. È stato creato in un periodo in cui cercavo la mia identità personale e musicale. Il brano parla di un amore vissuto più nei sogni che nella realtà, ma grazie al quale mi sono reso conto che quella persona, nel bene e nel male, mi aveva aiutato a trovare il mio equilibrio”.

“Bacio piccolino” ti ha portato a Sanremo Giovani 2026. Spiegaci come sono andate le cose.

Feci ascoltare alcune canzoni a Bmg, la mia etichetta discografica, e mi chiesero se avessi voglia di fare Sanremo. Non ero molto convinto di questa cosa, però loro sì e scelsero “Bacio piccolino”. Mi parve un buon modo per ripartire. Bello provarci con un brano non nato/pensato apposta per il Festival.

In partenza la selezione di Sanremo Giovani contava un numero enorme di brani da valutare: cinquecento, se non erro…

Sì, da quell’esercito sono poi usciti i 24 finalisti. Quindi, all’interno di una formula a mio avviso fin troppo da talent, si è proseguito a colpi di sfide fino ad arrivare ai due vincitori, tra cui non figuro, che andranno sul palco dell’Ariston insieme ai big.

Torniamo ora alle origini. Vivi ancora a Erice (Trapani), dove sei nato?

No, mi sono trasferito dalla Sicilia quando avevo circa diciotto anni. Ho abitato un po' in giro: cinque anni in Toscana, poi due anni a Milano. Ora sono tornato in Toscana, che è una sorta di seconda casa per me. Abito a Carrara.

Prima di “Bacio piccolino” eri meno leggero?

Prima il progetto non si chiamava Renè. Avevo fatto un disco molto cantautorale, introspettivo. La chiave che ho cercato in seguito è stata invece la leggerezza. Una leggerezza che ritengo necessaria per affrontare quasi qualsiasi argomento. In questo momento della vita la musica è un supporto che mi porta in una fase di up, mi tira su. In passato mi aiutava invece a navigare in mezzo alle paure. Oggi voglio qualcosa che mi faccia ballare, che mi faccia prendere bene.

Sei quindi pronto a una sorta di nuovo esordio?

Il primo album c'è già, stiamo solo cercando di capire come e quando uscire.

Credi che ancora oggi il cantautore tenda a nascere un po' triste e malinconico? O quantomeno introspettivo?

Sì, perché la musica, soprattutto nella fase adolescenziale, serve spesso come sfogo delle proprie paure. Non ci capisci nulla in quegli anni. Io dai diciotto ho vissuto da solo e ho cominciato presto a capire cos’è la vita. Però artisticamente nasco come produttore, ho prodotto tanti dischi per altri artisti, ho passato tanti anni chiuso dentro uno studio di registrazione. Per me lo studio è anche un laboratorio dove posso sperimentare colori nuovi, sensazioni nuove. È in quel luogo che nasce una forma più o meno elaborata di ricerca.

Chi ti è piaciuto di più produrre?

Produrre un disco di un altro significa indossare i panni di un'altra persona. Per il tempo in cui lavori al disco di un artista, sei quell'artista, entri in simbiosi con la sua personalità, col suo modo di fare, col suo modo di dire le cose. Socraticamente devi tirare fuori le sue emozioni, puntare un obiettivo preciso. I dischi che mi hanno più soddisfatto sono quello di Emma Nolde (il primo) e quello de Il Postino, un album che ha fatto più di 28 milioni di ascolti.