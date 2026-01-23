“Combattiamo per non autodistruggerci”. Intervista totale a Tutti Fenomeni: Lunedì? “Con questo album voglio diventare un animale sociale”. E sulle collaborazioni con Giorgio Poi e Contessa…

Giorgio Quarzo Guarascio, in una delle tue prime interviste al Canale di Venti hai detto di non sapere ancora chi fosse Tutti Fenomeni. Sono passati cinque anni, tre album, il cinema (Valentino nel film Enea di Pietro Castellitto), ti sei dato una risposta?

No, anzi ho aggiunto soltanto confusione per me e per gli altri, però ci convivo bene. Io, Giorgio, sono consapevole che Tutti Fenomeni può essere una maschera, ma che alla fine sta diventando aderente a Giorgio. Sta diventando parte di me.

Merce Funebre e Privilegio raro sono stati prodotti da Niccolò Contessa, Lunedì invece da Giorgio Poi. Come mai è arrivata questa nuova collaborazione?

Per fortuna è arrivata. Nel senso che i rapporti a volte si logorano, ma ho la fortuna di essere stimato dalle persone che io stimo e con cui è meraviglioso lavorare. Giorgio è stato veramente provvidenziale da questo punto di vista, è stato molto bello lavorare con lui, molto diverso e peculiare rispetto a lavorare con Contessa. Se prima c’era una sproporzione dal punto di vista del linguaggio, con Niccolò ci trovavamo molto nel barocco, nel linguaggio, nell’oscuro, con Giorgio è stato più un lavoro luminoso, più un affaccio alla finestra con piante, e abbiamo lavorato molto sulla melodia. Credo che ci siano suoni più dolci, più caldi. L’album è un letto rifatto, mi verrebbe da dire, con lenzuola pulite.

Hai detto di essere timido, non proprio un animale da palcoscenico, eppure sei coraggioso in quello che scrivi. Dove hai trovato la forza per interrogare le cose che vedi e criticare il presente senza paura?

È una cosa un po’ innata, dipende dalle letture che ho fatto, dall’iniquità che ho visto, non mi definirei neanche un animale della vita, così come da palcoscenico, però sono audace, ho un senso della giustizia molto personale. Con questo disco spero di fare un salto di qualità dal punto di vista della timidezza, mi piacerebbe fare una grande esperienza sul palco e sentirmici a casa. Perché alla fine è la cosa più importante, il dialogo con il pubblico, fare le cose dal vivo, e non parlo soltanto di concerti. Mi sono reso conto che star dietro a una tastiera e lavorare a un album per un anno per poi rilasciarlo premendo un pulsante su Instagram mi fa stare male. Devo diventare un animale sociale.