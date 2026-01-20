Greta Scarano vince l’European Young Audience Award e dimostra che il cinema italiano, quello fatto bene, funziona anche a livello internazionale. Fatevi un favore e guardatevi “La vita da grandi”

Greta Scarano ha vinto. Il nuovo cinema italiano pure. La vita da grandi, il film esordio alla regia dell’attrice romana - che avevamo intervistato "un giorno a Roma" - si è aggiudicato l'European Young Audience Award, il riconoscimento per i film europei destinati soprattutto a un pubblico di ragazzi. La vita da grandi (qui avevamo intervistato l’attore protagonista Yuri Tuci) che aveva convinto sin da subito la critica, ora ha un altro premio (dopo il Nastro d’argento per il migliore esordio) tra le mani. Il film è ispirato al libro autobiografico Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale dei fratelli Damiano e Margherita Tercon. Ne La vita da grandi conosciamo Irene (Matilda De Angelis), il suo rapporto con la creatività, la famiglia e Omar, il fratello maggiore autistico che vuole diventare un rapper famoso. Lei che per un po’ torna a casa, a Rimini, lui che cerca di spiegarle il suo sogno. Lei che ha paura, lui che non teme niente. Un’opera prima delicata e profonda, uno sguardo, quello di Greta Scarano, sensibile e attento. Un po’ come i personaggi femminili che ha interpretato negli anni. La linea verticale, In Treatment. E poi Supereroi. Tempo dopo sarà Teresa Capogrossi nella miniserie Circeo. Scarano che sul piccolo e grande schermo ha sempre saputo essere diversa e intensa. La stessa che al Corriere, in questi giorni, in un’intervista a Valerio Cappelli ha detto che agli Efa si è sentita un po' un’outsider. “Quando hanno detto Siblings, il titolo in inglese, mi è preso un colpo, non me l’aspettavo, già la candidatura era stata una cosa enorme”. Scarano che suona la batteria, che ha veramente fatto un film per le persone, per gli altri, lei, attrice che approda alla regia, una sfida già difficilissima in partenza. E la speranza, la nostra, che La vita da grandi venga visto anche oggi, anche stasera, da chi ha voglia di credere in qualcosa. E così tornare a emozionarsi.