Siamo stati alla Fondazione Prada per la mostra Sueño Perro (o l’imprevedibile mondo di Alejandro G. Iñárritu?): ecco com’è andata

Al primo piano: le fotografie. Immagini di un universo che era già involucrato dentro Amores Perros. “Girato in un ‘momento di transizione’, Amores Perros non rifletteva la fine di un’era, ma l’inizio di un tracollo. Venticinque anni dopo la sua rilevanza sociale è disturbante: ciò che accadeva allora, accade ancora oggi. La sua esplosione è ancora in corso”, afferma l'ideatore della mostra Juan Villoro, giornalista e fotografo messicano. Quello che avevamo visto succedere nel film e nel Podium, ora lo studiamo negli scatti. Sarebbe la vita e il Messico dentro e soprattutto fuori Amores Perros. Questa parte dell’esposizione s'intitola “Mexico 2000: The Moment That Explored”. Ci sono le cuffie, si sente la magnetica voce narrante che spiega ogni capitolo, ogni parete. Le fotografie sono di diversi autori, tra i quali: Paolo Gasparini, Graciela Iturbide, Enrique Metinides e Pedro Meyer. Selezionate da Pablo Ortiz Monasterio. La mostra ci conduce al significato del sacro, delle croci e dei santi (tra gli oggetti 'venerati' anche la televisione sempre accesa nella case) e ai paesaggi, alle città invisibili. Ecco, viene citato Italo Calvino sì, ma mai per caso. Il tanto amato Calvino spesso scomodato inutilmente per spiegare l'arte, solo perché le sue parole sanno rendere più visibile ciò che visibile non è. Critica che, chiaramente, non riguarda affatto Mexico 2000. Si cita dal libro la città di Tecla, si discute tra le pagine di fatica, dello sforzo degli operai nel costruirla. Il senso del progetto loro lo troveranno solo la notte, guardando 'la mappa della città che brilla'.

Che senso ha il vostro costruire? – domanda. – Qual è il fine d’una città in costruzione se non una città? Dov’è il piano che seguite, il progetto? – Te lo mostreremo appena termina la giornata; ora non possiamo interrompere, – rispondono.

Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. – Ecco il progetto, – dicono.

(I. Calvino, Le città invisibili)

México 2000 è una illustrazione di volti e di momenti dell'epoca in cui ogni parola scritta su parete, ogni riferimento, immagine, simbolo o suono proveniente dalla traccia audio riesce a emozionare e a rendere tangibile ciò che deve essere stato Amores Perros. Come se alla fine dopo questo viaggio in Fondazione Prada, fosse il film stesso una città invisibile diventata manifesta.