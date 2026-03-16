L’ultima bomba di Corona che anticipa il tema della nuova puntata di “Falsissimo”: “Lunedì pubblico le foto di Ilary di quando aveva 17 anni e veniva nel mio ufficio a chiedermi di diventare famosa”

Da un video di un utente su Tik Tok emerge un altro scoop, d’altronde stiamo parlando di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo appare particolarmente su di giri, o forse particolarmente determinato a “fare giustizia”, dipende dai punti di vista.
Un ragazzo sale sul palco della discoteca in cui Corona è ospite e gli chiede se c’è ancora qualcosa da sapere su “Alfonsina la pazza”, dato che “ha regnato nei talk show”. Fabrizio gasatissimo risponde al popolo: “Alfonsina la pazza in silenzio è stata cacciata anche da Chi. Ora loro pensano di aver messo tutto a posto; hanno sistemato, riparte il Grande Fratello con quella caciottara che mi deve ringraziare”, dice riferendosi a Mediaset e a Ilary Blasi, e poi su quest’ultima aggiunge: “Ne ho anche per lei eh!”. Annuncia che lunedì pubblicherà le foto di Ilary nuda di quando aveva 17 anni, “quando con la madre veniva nel mio ufficio tutta nuda perché voleva diventare famosa prima di andare con Totti e rubargli i soldi”.
E poi, per quanto riguarda Alfonso Signorini aggiunge: “Ora lui ha finito di lavorare e pensa di poter stare tranquillo, ma fino a quando non lo mando in galera… Tra due settimane faccio sciopero della fame davanti al tribunale di Milano”. Chiude infine così: “Io non smetto di vivere fino a quando non faccio crollare Mediaset e la faccio spegnere come mi hanno spento. Non hanno capito con chi stanno parlando”.
Ma perché Corona conserva questo livore verso il mondo di Mediaset?
Dopo le gravi accuse mosse contro Alfonso Signorini, consolidate dalla presenza di una delle vittime del conduttore, Antonio Medugno, che lo accusava di molestie al fine di concedergli l’ingresso nella casa del Grande Fratello; Signorini e Mediaset avevano accusato Corona di diffamazione e uso non autorizzato di materiale televisivo Mediaset, nonché di violazione della privacy e diffusione di contenuti ritenuti falsi e offensivi. Un giudice civile di Milano aveva ordinato lo stop alla pubblicazione di alcune puntate di Falsissimo dedicate a Signorini. A febbraio erano anche stati chiusi i suoi profili social per via delle accuse mosse dal Biscione. Nessuna condanna diretta, le piattaforme hanno agito per autotutela.
“Corona censurato” ha iniziato a gridare il pubblico, lo stesso pubblico che reagisce con urla entusiaste alle “bombe” che promette di sganciare di Corona.
Nel video pubblicato su Tik Tok da un utente, l’ex paparazzo ha promesso vendetta contro Mediaset e anche contro Ilary Blasi, conduttrice dell’edizione del Grande Fratello che inizierà domani sera su Canale 5. Anni fa i due avevano avuto un contrasto proprio durante una puntata del reality. Nella puntata del 25 ottobre 2018, Corona era entrato nella casa più spiata d’Italia per confrontarsi con l’allora compagna Silvia Provvedi, che era concorrente.
A confronto concluso, proprio davanti alla porta rossa, la conduttrice Ilary Blasi aveva deciso di affrontarlo direttamente dallo studio, facendo riferimento a un gossip che Corona aveva diffuso su una ipotetica relazione tra il marito Francesco Totti e Flavia Vento: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 16 anni fa?”. La conduttrice si riferiva a quando era in attesa del primo figlio di Totti, un gesto ritenuto sgradevole, anche per il tempismo. “Ricordati cosa facevi a 16 anni… ricordati da dove vieni. Non perché hai sposato un calciatore sei migliore degli altri”. Aveva tuonato Corona. La risposta di Ilary era stata quella di chi era riuscita a ricoprire un ruolo importante e poteva “vendicarsi” dello scoop di Corona: “Lo show quando inizia e quando finisce lo decido io. Chiudetemi il collegamento”. Ma a quanto pare ora Corona, dopo otto anni, è pronto a riaprirlo.