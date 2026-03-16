L’ultima bomba di Corona che anticipa il tema della nuova puntata di “Falsissimo”: “Lunedì pubblico le foto di Ilary di quando aveva 17 anni e veniva nel mio ufficio a chiedermi di diventare famosa”

Da un video di un utente su Tik Tok emerge un altro scoop, d’altronde stiamo parlando di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo appare particolarmente su di giri, o forse particolarmente determinato a “fare giustizia”, dipende dai punti di vista.

Un ragazzo sale sul palco della discoteca in cui Corona è ospite e gli chiede se c’è ancora qualcosa da sapere su “Alfonsina la pazza”, dato che “ha regnato nei talk show”. Fabrizio gasatissimo risponde al popolo: “Alfonsina la pazza in silenzio è stata cacciata anche da Chi. Ora loro pensano di aver messo tutto a posto; hanno sistemato, riparte il Grande Fratello con quella caciottara che mi deve ringraziare”, dice riferendosi a Mediaset e a Ilary Blasi, e poi su quest’ultima aggiunge: “Ne ho anche per lei eh!”. Annuncia che lunedì pubblicherà le foto di Ilary nuda di quando aveva 17 anni, “quando con la madre veniva nel mio ufficio tutta nuda perché voleva diventare famosa prima di andare con Totti e rubargli i soldi”.

E poi, per quanto riguarda Alfonso Signorini aggiunge: “Ora lui ha finito di lavorare e pensa di poter stare tranquillo, ma fino a quando non lo mando in galera… Tra due settimane faccio sciopero della fame davanti al tribunale di Milano”. Chiude infine così: “Io non smetto di vivere fino a quando non faccio crollare Mediaset e la faccio spegnere come mi hanno spento. Non hanno capito con chi stanno parlando”.

Ma perché Corona conserva questo livore verso il mondo di Mediaset?

Dopo le gravi accuse mosse contro Alfonso Signorini, consolidate dalla presenza di una delle vittime del conduttore, Antonio Medugno, che lo accusava di molestie al fine di concedergli l’ingresso nella casa del Grande Fratello; Signorini e Mediaset avevano accusato Corona di diffamazione e uso non autorizzato di materiale televisivo Mediaset, nonché di violazione della privacy e diffusione di contenuti ritenuti falsi e offensivi. Un giudice civile di Milano aveva ordinato lo stop alla pubblicazione di alcune puntate di Falsissimo dedicate a Signorini. A febbraio erano anche stati chiusi i suoi profili social per via delle accuse mosse dal Biscione. Nessuna condanna diretta, le piattaforme hanno agito per autotutela.

“Corona censurato” ha iniziato a gridare il pubblico, lo stesso pubblico che reagisce con urla entusiaste alle “bombe” che promette di sganciare di Corona.