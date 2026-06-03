Non si è ritirato Clint Eastwood: si è ritirata un'idea di America

A 96 anni Clint Eastwood ha deciso di lasciare il cinema. Una frase che sembra quasi impossibile da scrivere. Perché Eastwood è uno di quei personaggi che sembrano esserci sempre stati. Come il deserto nei western, il baseball o la bandiera americana sullo sfondo di una fotografia ingiallita. Eppure, arriva un momento in cui anche le leggende si fermano. Perché di questo stiamo parlando. Di una leggenda che non ha mai smesso di avere il volto di un uomo. Il punto è che qui non stiamo parlando soltanto di un attore o di un regista. Stiamo parlando di un pezzo d'America. Per decenni Eastwood è stato una cosa ben precisa. Prima il cowboy taciturno dei western di Sergio Leone, poi Callaghan, l’ispettore dalla pistolettata facile per eccellenza poi una lunga serie di uomini duri, spesso pieni di difetti, quasi sempre fuori posto nel mondo che cambiava intorno a loro. Ma fermarsi all'attore sarebbe un errore. Perché a un certo punto Clint Eastwood ha iniziato a fare una cosa curiosa: prendere i miti che lo avevano reso famoso e smontarli pezzo dopo pezzo. Prendere l'America, la sua America, e decostruirla. Million Dollar Baby non è soltanto un film sulla boxe. La boxe c'entra, certo, ma fino a un certo punto. È un film sul dolore quando non se ne vuole andare, sulla perdita e su quelle decisioni che nessuno vorrebbe mai trovarsi a prendere. Gran Torino è ancora più interessante. Walt Kowalski sembra uscito da un museo americano del Novecento. Burbero, pieno di pregiudizi, incapace di capire il mondo che ha davanti. Specie le culture “non americane”, qualsiasi cosa voglia dire. Oggi un personaggio così verrebbe probabilmente trasformato in una caricatura. Eastwood invece fa una cosa molto più difficile: lo osserva. Non lo assolve, non lo condanna. Lo lascia vivere.