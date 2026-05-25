Abbiamo visto in anteprima King Marra, il documentario su Marracash: un’altalena tra verità e finzione che ti butta il vento in faccia

Marracash continua a recitare anche più avanti, quando parla delle medicine che prende. Riesce però a dire cose molto vere, che certamente pensa. Questa cosa arriva. Arriva l’intenzione di raccontare sé stesso, l’amore per la musica, per il mestiere, per la sua gente, per il cinema che ti fa cercare i video di Frusciante alle quattro di notte. Arriva la fatica di un’esistenza pesante, intensa. Non fino in fondo, però, o comunque non sempre. King Marra riesce a restituirci sia l’uomo che l’artista, anche se è quest’ultimo a mostrarsi per la maggior parte del tempo. Ed è un peccato, perché le cose migliori Marracash le ha fatte senza maschera. Le ha fatte parlando del suo disagio, delle sue contraddizioni e delle sue paure.



Manca qualcosa sul rapporto che ha col denaro, mancano le droghe, manca il sesso, manca Dio, mancano i piccoli fallimenti, manca la rabbia. Manca la carne cruda. Il che sarebbe perfettamente comprensibile se stessimo vedendo il documentario promozionale su Ennio Doris, lo è meno se il protagonista è una delle poche rockstar italiane a riempire gli stadi. Il viaggio dell’eroe però è ben raccontato, fino a farci percepire il dramma umano quando il nostro affezionato si arrampica sulla pensilina del 100 di Via Depretis, dove è cresciuto, con in mano la pesante certificazione del disco di diamante: lì c’è un uomo che ride ed è disperato assieme, che “alza la coppa” e, nel frattempo, pensa a quanta distanza ci sia tra sé e quelle persone che applaudono, che vogliono vedere il miracolo vivente. Un pubblico che ti scalda soltanto a distanza, quando puoi mettere gli occhiali scuri e sorridere. Senza quello, la solitudine. L’insonnia, le pasticche per dormire, i video su internet e un documentario che è bello davvero ma fatica ad andare a fondo.



Forse non è così importante. L’altalena che si produce tra verità e finzione, tra evento e racconto o tra Fabio e Marracash, come dicono le cartelle stampa, riesce comunque a produrre un messaggio, a spostare qualcosa: c’è tanto di recitato ma nulla di inventato, come non è inventato il film. C’è, esiste, è stato fatto, è una storia vera. È la storia di un ragazzo partito contro tutti i pronostici. Così, alla fine, quest’altalena che è King Marra ti lascia sognare un salto mentre senti il vento in faccia.