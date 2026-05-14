Ce lo meritiamo, Nanni Moretti? “Bianca” e “La messa è finita” sono ancora film clamorosi. E Cat People li riporta in sala

Bianca parte da una premessa apparentemente da commedia degli equivoci: Michele Apicella insegna matematica in una scuola privata popolata da adulti che si comportano come adolescenti e studenti che sembrano già adulti consumati. Osserva le coppie attorno a lui con l'intensità di un entomologo. Poi arriva Bianca. E Michele, più di tutto, nella vita, vive di paura, si ritrova a dover fare i conti con il desiderio. Se Bianca è il film dell'ossessione, La messa è finita è il film dell'impotenza. Don Giulio torna a Roma dopo anni passati su un'isola. Ritrova gli amici di sempre, la famiglia, la comunità parrocchiale. E trova soprattutto un paesaggio umano pronto a sfaldarsi. Don Giulio vorrebbe aiutare tutti ma scopre che l'altro non riesce a cogliere la mano in soccorso. La messa è finita vince l'Orso d'argento a Berlino nel 1986 e per mesi alimenta discussioni su cosa stesse diventando l'Italia, su dove stessero andando a finire i legami collettivi costruiti nel dopoguerra. Quarant'anni dopo, la domanda è ancora aperta. Sono film che costruiscono identità, nel senso virtuoso del termine; che la difendono con ferocia. Cat People fa bene a riportarli in circolazione. E chi non li ha mai visti ha una fortuna che chi li rivede può solo invidiare.