La poesia di Max Gazzè ci ha ricordato Franco Battiato: siamo stati alla Triennale di Milano per la presentazione del nuovo album “L’ornamento delle cose secondarie” e ci siamo sentiti dentro la sala di registrazione

Ascoltare l’album è un’esperienza mistica, un’immersione in quella poesia senza tempo e in quella musica creata con tanta pazienza, senza velocità, senza digitale, con cura certosina. Immancabilmente si accende il pensiero di Franco Battiato, che tempo fa chiamò lo stesso Max Gazzè ad aprire i suoi concerti, come viene ricordato durante il preascolto del disco.

I brani non seguono strutture precise, non hanno ritornelli: si lasciano trasportare dalle parole scritte su carta. Le assonanze avrebbero “costretto” i versi in una direzione forzata. E quei versi ci riguardano tutti, basta solo mettersi in completo ascolto.

Per questo Max Gazzè ha scelto di seguire un tour insolito: un tour di “residenze artistiche”. Sì, perché il musicista si fermerà per tre giorni consecutivi in ogni città che attraverserà, per narrare il disco e restituire il lavoro fatto in studio. Anche per questo la location scelta è quella del teatro e dell'anfiteatro: è la scelta più coerente per questo album che richiede un ascolto attento che non sarebbe possibile nei palazzetti. Il teatro è un ambiente più controllabile. L’ascolto de L’ornamento delle cose secondarie non può essere da playlist veloce. Quando si parla di Max Gazzè nulla può essere consumato “come un pasto rapido”, come canta in Terra mare, in cui aggiunge: “Ma capiranno che il mondo non si vende se non lo difendiamo”. E, come si può intendere anche solo da questo verso, questo è un album di resistenza etica, questo è il concetto madre e forse il filo conduttore principale. E la scelta etica non sta solo nella scelta di accordare tutti gli strumenti a 432 hz, opponendosi agli standard dei 440 hz. Max Gazzè ricorda che la frequenza veniva già utilizzata da Mozart, Bach e Giuseppe Verdi.

Ogni nota va assaporata, ogni strumento comunica qualcosa e trova il modo di arrivare al cuore dell’ascoltatore. D’altronde si tratta della “frequenza del cuore”.