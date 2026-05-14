Sal Da Vinci sgancia un’altra bomba trash mentre è all’Eurovision: annunciata la sua nuova bachata napoletana “Poesia”, che farà rimorchiare i boomer nelle balere (ma è veramente questa la musica che vuole fare o sta cercando solo la hit estiva?)

Chi pensava che il fenomeno Sal Da Vinci si sarebbe arrestato dopo la vittoria al Festival di Sanremo e dopo la partecipazione ad Eurovision, si sbagliava di grosso. La sua ascesa è iniziata nel 2024 con Rossetto e caffè e, da allora, Napoli ha un nuovo bomber.

Dopo Vienna, ci aspettavamo quantomeno un cambio di rotta. Una dimensione musicale più da cantante pop imborghesito, da classico cantante neomelodico “ripulito” che vuol piacere anche agli intellettuali. Il fatto è che Sal Da Vinci agli intellettuali piace già, pur non essendoci logiche razionali che ne spieghino le ragioni.

Pertanto, Salvatore Michael Sorrentino continua a puntare tutto su ciò che l’ha consacrato: la sua essenza da hombre del pueblo. E quale migliore genere, dunque, se non la bachata? Il nuovo singolo si chiama Poesia e uscirà il 29 maggio che sarà contenuto nel nuovo album. Il cantante lo ha annunciato attraverso un reel e ha già attirato l’attenzione dei fan.

Il balletto di Tik Tok di Per sempre sì, sostituito da dei passi di danza vera. Le vediamo già, le boomer che studiano i passi della bachata per poter performare sui social sulle note di Poesia. È tutto già tremendamente poesia.

Sal Da Vinci come Romeo Santos o i buon vecchi Aventura. Più o meno. L’intento è sicuramente quello: la volontà c’è, il resto lo scopriremo quando uscirà il brano. Per il momento, da un breve spoiler, possiamo già accorgerci che Poesia mira a diventare il pezzo più suonato dalle balere, non di certo a vincere il Premio Tenco.

Sal Da Vinci se ne sbatte del trend della cassa dritta che ha presidiato la musica italiana negli ultimi anni e ci piazza un ballo di coppia che verrà sicuramente utilizzato dalle scuole di ballo latino americane. Quelle dove in genere si va a rimorchiare dopo i quaranta, per intenderci.

È quello il target a cui il cantante napoletano sta puntando e lo sta facendo sfacciatamente. Dalle serenate agli ancheggiamenti: Sal Da Vinci non ha bisogno di allinearsi alle tendenze, lui le crea.