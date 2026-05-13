Tu vo’ fa l’americano? Fai bene: Dopo Taylor Swift anche Giusy Ferreri si corazza contro l’intelligenza artificiale

In America lo aveva già fatto Taylor Swift. E, a volte, facciamo bene a copiare dagli americani. Perché in un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole della creatività, c’è chi sceglie di non restare a guardare. E menomale! Giusy Ferreri ha, infatti, deciso di compiere un passo che, nel panorama musicale europeo, rappresenta un precedente assoluto: depositare la propria voce come marchio sonoro presso l’EUIPO, l’European Union Intellectual Property Office.

Una scelta che non è solo burocratica o simbolica, ma che apre una riflessione molto più ampia su cosa significhi oggi “essere riconoscibili” in un mondo dove una voce può essere replicata, modificata e addirittura riutilizzata da un algoritmo con una fedeltà sempre più inquietante.

La voce non è un semplice strumento tecnico, ma un tratto identitario unico. È come un’impronta digitale. Riconoscibile immediatamente, una sorta di firma emotiva. E proprio per questo, oggi, è anche uno degli elementi più esposti alla manipolazione digitale. Perché l’IA si sta prendendo tutto e, finché rimane uno strumento utile va benissimo. Ma quando, nel tentativo di emulare l’umanità, finisce per sacrificarne i tratti essenziali, diventa pericoloso.

La mossa della cantante italiana nasce in un contesto in cui i sistemi di IA generativa sono in grado di ricostruire timbri vocali partendo da pochi secondi di audio. Il risultato? Brani fake, interviste mai rilasciate e performance iper manipolate o inesistenti, ma credibili al punto da confondere il pubblico. La realtà ha già superato la fantascienza.

E non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista giuridico, la questione è tutt’altro che semplice. Il deposito della voce come marchio sonoro significa inserirla in un perimetro di tutela che permette di difendersi da utilizzi non autorizzati come imitazioni commerciali e riproduzioni sintetiche.

Non si tratta, quindi, solo di “proteggere un suono”, ma di riconoscere che quel suono è parte integrante dell’identità professionale e artistica di una persona.

Secondo quanto riportato dall’avvocato di Giusy Ferreri, la crescente capacità dell’IA di imitare voci reali rende necessario un cambio di paradigma: non si può più ragionare solo in termini di diritto d’autore tradizionale, perché il problema oggi non è solo la copia di un brano, ma la copia della persona che lo interpreta. Ed è qui che un precedente come questo può cambiare le regole del gioco.

La decisione di Giusy Ferreri, in questo senso, non è isolata nel dibattito globale. Negli Stati Uniti, il caso di Taylor Swift è diventato emblematico: contenuti generati artificialmente con la sua voce hanno circolato online senza autorizzazione, aprendo una discussione molto accesa sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’industria musicale.

Ma la differenza è che, mentre altrove si discute e si interviene spesso dopo il danno, in questo caso si è scelto di agire prima e questo cambia completamente la prospettiva.

Se questa strategia dovesse trovare applicazione e diffusione, potremmo trovarci davanti a una nuova forma di tutela artistica: non più solo il brano o l’immagine, ma la voce stessa come asset legale.