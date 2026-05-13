Tu vo’ fa l’americano? Fai bene: Dopo Taylor Swift anche Giusy Ferreri si corazza contro l’intelligenza artificiale

In America lo aveva già fatto Taylor Swift. E, a volte, facciamo bene a copiare dagli americani. Perché in un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole della creatività, c’è chi sceglie di non restare a guardare. E menomale! Giusy Ferreri ha, infatti, deciso di compiere un passo che, nel panorama musicale europeo, rappresenta un precedente assoluto: depositare la propria voce come marchio sonoro presso l’EUIPO, l’European Union Intellectual Property Office.
Una scelta che non è solo burocratica o simbolica, ma che apre una riflessione molto più ampia su cosa significhi oggi “essere riconoscibili” in un mondo dove una voce può essere replicata, modificata e addirittura riutilizzata da un algoritmo con una fedeltà sempre più inquietante.
La voce non è un semplice strumento tecnico, ma un tratto identitario unico. È come un’impronta digitale. Riconoscibile immediatamente, una sorta di firma emotiva. E proprio per questo, oggi, è anche uno degli elementi più esposti alla manipolazione digitale. Perché l’IA si sta prendendo tutto e, finché rimane uno strumento utile va benissimo. Ma quando, nel tentativo di emulare l’umanità, finisce per sacrificarne i tratti essenziali, diventa pericoloso.
La mossa della cantante italiana nasce in un contesto in cui i sistemi di IA generativa sono in grado di ricostruire timbri vocali partendo da pochi secondi di audio. Il risultato? Brani fake, interviste mai rilasciate e performance iper manipolate o inesistenti, ma credibili al punto da confondere il pubblico. La realtà ha già superato la fantascienza.
E non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista giuridico, la questione è tutt’altro che semplice. Il deposito della voce come marchio sonoro significa inserirla in un perimetro di tutela che permette di difendersi da utilizzi non autorizzati come imitazioni commerciali e riproduzioni sintetiche.
Non si tratta, quindi, solo di “proteggere un suono”, ma di riconoscere che quel suono è parte integrante dell’identità professionale e artistica di una persona.
Secondo quanto riportato dall’avvocato di Giusy Ferreri, la crescente capacità dell’IA di imitare voci reali rende necessario un cambio di paradigma: non si può più ragionare solo in termini di diritto d’autore tradizionale, perché il problema oggi non è solo la copia di un brano, ma la copia della persona che lo interpreta. Ed è qui che un precedente come questo può cambiare le regole del gioco.
La decisione di Giusy Ferreri, in questo senso, non è isolata nel dibattito globale. Negli Stati Uniti, il caso di Taylor Swift è diventato emblematico: contenuti generati artificialmente con la sua voce hanno circolato online senza autorizzazione, aprendo una discussione molto accesa sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’industria musicale.
Ma la differenza è che, mentre altrove si discute e si interviene spesso dopo il danno, in questo caso si è scelto di agire prima e questo cambia completamente la prospettiva.
Se questa strategia dovesse trovare applicazione e diffusione, potremmo trovarci davanti a una nuova forma di tutela artistica: non più solo il brano o l’immagine, ma la voce stessa come asset legale.
La decisione di Ferreri assume un valore che va oltre la cronaca. È una mossa che, al di là del caso specifico, dovrebbe essere letta come un segnale chiaro per tutto il settore.
Sì, Giusy Ferreri ha fatto bene. E non solo per sé stessa, ma perché ha aperto una strada che in Italia era ancora inesplorata. La sensazione è che questa non debba restare un’eccezione. Anzi, dovrebbe diventare un modello. Perché oggi la voce è una delle forme più intime e personali di espressione umana e pensare che possa essere replicata da una macchina senza limiti né consenso solleva questioni che non si possono più rimandare.
Non si tratta di rifiutare la tecnologia o di demonizzare l’intelligenza artificiale, ma di stabilire confini chiari prima che sia troppo tardi.
L’IA sta già rivoluzionando la musica: dalla produzione alla scrittura creativa in generale. Ma ogni rivoluzione tecnologica porta con sé una domanda scomoda: dove finisce l’innovazione e dove inizia l’appropriazione?
Nel caso della voce, la risposta è ancora più delicata. Perché non stiamo parlando solo di un contenuto, ma di una presenza umana e il fatto che possa essere manipolata liberamente senza alcun consenso da parte dell’autore, non può e non deve essere un dettaglio.
Ed è proprio per questo che iniziative come quella di Giusy Ferreri non vanno archiviate come semplice curiosità legale, ma lette per quello che sono: tentativi concreti di mettere ordine in un territorio ancora senza regole chiare.
Se il settore musicale vuole davvero proteggere i propri interpreti, è probabile che questa diventi una direzione inevitabile. Perché oggi la clonazione vocale non è più un rischio teorico, ma una possibilità concreta e sempre più diffusa.
E allora sì, la mossa di Giusy Ferreri potrebbe essere ricordata non solo come una tutela personale, ma come l’inizio di una nuova consapevolezza collettiva. E chi la critica non ha ancora capito la gravità delle conseguenze portate dall’IA.