La Moldavia batte il trash di Sal Da Vinci che fa esplodere Vienna: la prima semifinale di Eurovision non brilla nonostante Swarovski

Il Portogallo è stato eliminato e il perché lo si poteva intuire sin dalla prima nota. I Bandidos do Cante sono tipo la versione dei Backstreet Boys del Discount, ma più tristi. Molto di più. Rosa sembra una ninna nanna e piazzarcela quinta in scaletta è stata davvero una cattiveria.

Ma per fortuna che subito dopo arriva la Georgia con Bzikebi che canta On Replay, direte voi. E invece no. L'esibizione ci sembra più uno stacchetto delle veline. Una specie di sigla rigorosamente cantata dal Gabibbo, da alcuni cori in sottofondo sul finale ci sembra proprio di sentire il pupazzo di Striscia. Vengono giustamente eliminati e non per le tutine gialle. “Queste vespe non pungono poi mica tanto”, incalza giustamente Elettra.

Ma arriva lui: Sal Da Vinci. E subito ci chiediamo: ma perché la sua clip di presentazione sembra un prequel del famoso spot di Olio Cuore? L'esibizione spacca subito lo schermo con il bianco di Sal Da Vinci che ci acceca. E fin qui tutto bene. Salvatore è smagliante, splendente, dirompente. La vestizione dello sposo non è poi così trash come poteva sembrare in prova. Diciamoci la verità, nelle esibizioni precedenti abbiamo visto di peggio. Il problema subentra quando fa il suo ingresso la sposa. Francesca Tocca arriva: bellissima, composta. Poi, a un certo punto, la trovata drammatica: quando le sfilano la gonna da sposa, di nuovo lui: quel tulle tricolore che evidentemente hanno deciso di confermare per l'esibizione. Già durante le prove ci aveva fatto sussultare. La gonna oscena viene poi riposta malamente sullo specchio della scenografia. E non è difficile comprenderne i motivi. Vienna impazzisce per Sal Da Vinci e lui, a fine esibizione, esulta come se il Napoli avesse vinto lo scudetto. Tutto bellissimo, o quasi.

È il turno della Finlandia. E già rimpiangiamo Sal. Perché Liekinheitin di Linda Lampenius x Pete Parkkonen ci sembra la sigla di un manga dei primi anni Duemila. E va bene l'effetto nostalgia, peccato che questo è l'Eurovision e non un pomeriggio qualunque del 2001 su Italia Uno. La canzone parla di una relazione distruttiva come un lanciafiamme, che è un po’ l'effetto che suscita all'ascolto.

Montenegro con Nova Zora di Tamara Živković è un po’ Annalisa nel nuovo singolo. L'equilibrio tra sacro e profano è precario. Ma qui andiamo decisamente più sul profano: per l'anima di Tamara Živković non c’è salvezza. E infatti Montenegro viene eliminato, senza se e senza ma.

Si va in Estonia con Vanilla Ninja che canta Too Epic To Be True. Un’altra delle eliminate e, anche qui, non è difficile intuire le ragioni di questa eliminazione. Forse la peggiore canzone in gara. Anche qui siamo in tema cartoon, ma stavolta siamo vicini a qualcosa di più simile alle Winx.

È il momento di Israele. Al di là delle comprensibili polemiche, dal mancato commento di Gabriele Corsi, dalle urla del pubblico che innalza un “Stop genocide”, ci chiediamo: dov’è la canzone? Noam Bettan canta Michelle e la vocalità del cantante è anche gradevole, ma è davvero difficile classificarla come brano in gara. Ciò che si percepisce è un grido disperato che alle nostre orecchie risulta una tortura che non finisce mai. Forse Noam Bettan deve ringraziare le polemiche, perché altrimenti non ci saremmo accorti di lui.

La Germania si gioca il vocione di Sarah Engels con Fire. E le cose sono due: o Elodie ha preso ispirazione da lei o viceversa. Performance da classica pop star che non ha nulla da dimostrare. E non c’è solo presenza scenica e voce, ma anche una canzone che potrebbe essere tranquillamente un tormentone estivo, ma di quelli fatti bene. Un pop di tutto rispetto quello della Engels. Rassicurante come solo il pop sa essere.