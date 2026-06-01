Caro De Gregori, la neutralità è già una scelta politica

ANARCO-NAZIONALISMO, IMPARIAMO A RICONOSCERLO

Il national anarchism nasce negli anni Novanta in Inghilterra. Lo teorizza Troy Southgate, ex militante dell'estrema destra, partendo da un'intuizione semplice. L'estetica anarchica ormai era ovunque, nei centri sociali, nelle università, nelle TAZ teorizzate da Hakim Bey, negli spazi liberati. Perché non usarla? Southgate prende il linguaggio dell'anarchismo, lo svuota e lo riempie di nazionalismo etnico, identitarismo, simpatie fasciste. Un ibrido costruito apposta per confondere e infiltrarsi.

Perché l'anarchismo non è una cosa sola. È Kropotkin e Stirner, è il femminismo di Emma Goldman, è Tolstoj e gli insurrezionalisti, è il primitivismo di Zerzan, è l'umanesimo che si fa cura quotidiana degli ultimi. De André era anarchico, e non l'ha mai indossato come un costume, l'ha vissuto, nei rom, nelle prostitute, nei ladri, nei vinti. Non ha mai alzato il dito medio in copertina, eppure la sua anarchia era più concreta di mille A tatuate sul braccio.

L'anarchia non si indossa. Si pratica. Tutti i giorni, non solo all'ora del tè.

Quello che le correnti autentiche hanno in comune è un nucleo che non si tratta. L'opposizione a ogni dominio di un essere umano su un altro, senza eccezioni etniche, religiose, nazionali. Chi usa questo linguaggio per veicolare islamofobia lo sta usando come maschera. È la portineria del palazzo travestita da punk. Controlla chi entra e chi esce fingendo di stare fuori dal palazzo. Non dice “sono di destra”, dice “sono libero, sono contro i dogmi”. Usa la parola libertà per togliere libertà agli altri. Usa “islamismo” per descrivere un miliardo di persone, non solo le derive fondamentaliste. Equipara Hamas a un intero popolo. Difende Israele per ragioni identitarie, noi occidentali contro l'Islam, non per ragioni umanitarie. E quando lo smonti nel merito, cambia discorso e non risponde mai.

Si dichiara contro il potere e poi applaude chi finanzia le bombe del genocidio che si consuma a Gaza. Edoardo Bennato ha passato mezzo secolo a cantare contro la guerra e le armi, sempre dalla parte di chi la subisce. L'anarco-nazionalista è il suo esatto rovescio, applaude chi quella guerra la arma e la paga.

Noi no. Noi siamo contro le armi, tutte. Né un soldo né un soldato. In “Lettere dalla Kirghisia” Silvano Agosti immagina un paese che le armi le ha sepolte come si seppelliscono i morti, e che prima di bandirle del tutto le aveva sostituite con armi che non uccidono, perché ormai le persone avevano imparato a trattarsi come capolavori. Non è pacifismo ingenuo, è la posizione più coerente davanti a chi usa la parola libertà per giustificare la morte degli innocenti.

Emma Goldman diceva che se non può ballare non è la sua rivoluzione. Malatesta distingueva tra l'anarchismo come pratica quotidiana e l'anarchismo come posa, ed è esattamente la linea che separa chi ha tenuto da chi ha tradito. Sacco e Vanzetti furono ammazzati perché anarchici, e per decenni in Italia, a ogni strage, la prima voce a circolare era “sono stati gli anarchici”, mentre erano i servizi deviati dello Stato. L'anarchismo è la tradizione più perseguitata della modernità, da destra e da sinistra insieme, perché è l'unica che minaccia davvero il potere. Qualunque potere.

DOVE SUONO E PERCHÉ

E qui devo essere onesto, e non lo dico per impietosire nessuno. Ho vissuto nella miseria più totale. So cosa vuol dire avere una bolletta che non puoi pagare e accettare lo stesso di suonare gratis, o per due soldi, pur di non fermarmi, pur di far girare la mia arte. La libertà me la sono pagata così, e la pagherei di nuovo. Oggi il mio lavoro lo faccio pagare, come è giusto. Ma nessun cachet mi compra uno spazio in cui non credo. Salgo solo dove c'è un contenuto che abbraccio, e la resistenza non è soltanto il corteo o la bandiera, è anche un'iniziativa di solidarietà o di mutuo appoggio, una raccolta per chi ne ha bisogno, un festival che una posizione chiara ce l'ha nei fatti. Se la causa ha un peso per l'umanità, io ci sto. Manifestazioni, cortei, strade, parchi, spazi sociali, palchi che prendono parte. Non ho mai tolto una bandiera, non ho mai piegato la linea per un cachet. E quella bandiera palestinese la porto in piazza da anni, da quando non faceva tendenza e non portava applausi, a differenza di chi ha iniziato a sventolarla solo quando è diventato comodo. Non parlo da innocente né da virtuoso, parlo da uno che la coerenza l'ha pagata sulla pelle.

Perché io non credo nella quantità delle date, credo nella qualità. E qualità non vuol dire lo stadio. Può essere qualsiasi spazio, grande o piccolo, purché ci sia un motivo più vero del fare il figo sul palco. Non siamo lassù per flirtare col pubblico come star in libera uscita, siamo tutti in missione per qualcosa, e condividere uno spazio con quella prerogativa dà un senso profondo all'esserci. I soldi servono a coprire le spese, quando bastano. Perché nessuno lo dice, ma noi indipendenti investiamo di tasca nostra, spesso senza la certezza di rientrare. Si fa lo stesso. Perché conta.

CHI NON HA CEDUTO

Tra quelli che non hanno ceduto, e non sono tutti, è solo una parte, quelli che mi vengono dal cuore. I Punkreas, trentasette anni di carriera, mai una bandiera tolta, mai un'ammiccata identitaria. I Marlene Kuntz, e Godano che chiama “ignavi” i colleghi muti sulla crisi climatica per non perdere pubblico. Pierpaolo Capovilla che sale sul red carpet dei David con la kefiah al collo e dice che non è una sciarpa, è un modo per esserci ancora con il cuore. Le Pussy Riot, che il prezzo l'hanno pagato in galera e hanno continuato lo stesso.

E la generazione nuova, quella che usa l'estetica come arma e non come costume. Amy Taylor degli Amyl and the Sniffers che ferma il concerto al Reading per dire che il suo cuore è con la Palestina, e che parlarne non costa niente. Hozier, Enter Shikari, gli IDLES che a Barcellona guidano cori per la Palestina davanti a decine di migliaia di persone. Kneecap che al SXSW rinuncia ai soldi per non stare con i mercanti di armi. In Italia Etta, che ha collaborato con Edoardo Bennato, i 99 Posse e molti altri, e che nel 2025 ha scelto i palchi giusti invece dei circuiti comodi, non per posa, perché è esattamente quello che è.

E poi c'è chi parte dal costume e ci arriva, al contenuto. A quanti è capitata la maglietta di una band che non conoscevano, presa solo perché era bella. La maglia è il costume. Poi un giorno arriva l'incontro vero, i dischi, e la musica diventa il profumo. I testi, le lotte che abbracciano, i messaggi poetici e politici, e diventa sapore. E poi i live, dove non puoi fingere, dove o ci sei o non ci sei. Lì non sei per intrattenere nessuno, sei lì per un fatto che accade, o più di uno, ed è carne, sudore, presenza, l'unica cosa che la musica finta di oggi non sa replicare. A quel punto è risonanza, è fisica quantistica, è qualcosa che ti attraversa e non te lo spieghi. Si parte sempre dal fascino, e no, non sempre approfondiamo ciò che ci affascina. Ma quando lo fai, quando dal costume scendi fino al contenuto, non torni più indietro. La Gen Z rischiava di farsi risucchiare nel vortice, e invece una parte si è svegliata, è scesa in piazza, si è ribellata. E adesso sembra inarrestabile. A volte si comincia da una maglietta. Meglio tardi che mai.

E poi costa. Costa davvero. Sono le date che non ti offrono più, i festival che ti depennano in silenzio, gli uffici stampa che smettono di rispondere, gli inviti che si diradano senza che nessuno te lo dica in faccia. Non è il carcere, è qualcosa di più sordo, lo scivolare lento ai margini del giro che conta. Un prezzo che non fa notizia, e forse proprio per questo è il più onesto che ci sia.

Sono soprattutto quelli che sui giornali nazionali non ci finiscono mai, che presidiano le piazze ogni settimana, senza il nome sul cartellone ma con la coerenza nel sangue. Sono il motivo per cui questa storia non finisce qui. Potrei citarvi Le OssA Power II e il loro album d'esordio AllARiScOssA!. Ma loro ve li lascio scoprire. Sono certo che dopo, ascoltandoli o vedendoli dal vivo, vi sarà tutto più chiaro.

CONCLUSIONE

Kurt Cobain non era neutrale. Freak Antoni non era neutrale. Jello Biafra non lo è. Le Pussy Riot non lo sono. Kneecap non lo è. Amy Taylor non lo è. I Punkreas non lo sono. Capovilla nemmeno.

La neutralità è sempre stata il lusso di chi ha qualcosa da proteggere, non di chi ha qualcosa da costruire.

Quando un musicista cresciuto in quegli spazi chiede di togliere una bandiera palestinese proprio il Giorno della Memoria, il giorno in cui ricordiamo dove conduce l'indifferenza e giuriamo mai più, da nessuna parte, per nessuno, non sta proteggendo la musica dalla politica. Sta tradendo l'unica lezione di quel giorno. Sta scegliendo da che parte stare nel modo più vile possibile, fingendo di non scegliere.

Imparate a distinguere. Imparate a riconoscere chi usa la parola libertà per portarvela via.

Perché alla fine la domanda è la stessa dell'inizio. Non se hai la giacca giusta, la A tatuata sul braccio, il dito medio pronto per la foto. Ma se quando sali su un palco, che sia uno stadio o una piazza vuota, ci sali per te o per qualcosa che conta più di te. Una rivoluzione la puoi indossare, si mette la mattina e si toglie la sera. Esserci per qualcosa no. Quello si paga, e non si restituisce.

L'estetica della ribellione senza il coraggio della ribellione non è ribellione. È costume.

Chi lotta davvero presidia la piazza. Non ha tempo per i vostri salotti élite. E non indossa niente, perché c'è.