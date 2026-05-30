Pace fatta tra Gerry Scotti e Stefano De Martino? Lo zio Gerry al Festival della tv di Dogliani: "Siamo d'accordo. I nostri programmi devono finire entro le 21.30". Ma non sarà Mediaset a fare la prima mossa, ecco perché

Tempi che vai, pace che trovi. In tempi di access prime time che sbrodolano fino alle 22.00 ad esempio, se si parla di tv, la pace più ambita è quella che riporta la programmazione televisiva ad orari più umani. E dopo un'annata di titoli sulla "sfida degli ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna", la notizia arriva dal Festival della Tv di Dogliani, proprio da uno dei diretti interessati: Gerry Scotti e Stefano De Martino sarebbero d'accordo per la fine alle 21.30.

A raccontarlo, è Gerry Scotti: ospite dell'evento annuale che si svolge a Dogliani, in provincia di Cuneo, il conduttore ha ripercorso la sua carriera e, infine, ha confermato che per quanto riguarda la prima serata, lui e il collega sono entrambi disposti ad una "pace". Serve però un accordo tra le parti, altrimenti Mediaset non avrebbe alcun motivo a farlo, tantomeno per prima.