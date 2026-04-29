Rai e Mediaset, la prima serata alle 22.00, sapete dove dovete mettervela? Prima!

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si contendono ogni sera punti di share, incassando complessivamente quasi 10milioni di telespettatori: con simili dati, i due programmi hanno tutta l'attenzione dei vertici addosso. Ce l'hanno avuta quando La Ruota ha fatto irruzione nel palinsesto dell'access prime time di Canale 5 la scorsa estate; è continuata quando le due trasmissioni sono tornate entrambe in onda e, dopo la fase di assestamento, hanno iniziato a tallonarsi con gli ascolti. Col mese di maggio, è arrivata l'ufficialità: la fiction di prima serata si accorcia.

Sia Rai 1 che Canale 5 infatti, entrambe rispondendo a logiche commerciali, manderanno in onda un unico episodio della loro fiction: Roberta Valente-Notaio in Sorrento domenica 3 maggio, I Cesaroni-Il ritorno il giorno seguente, lunedì 4 maggio. Gli sponsor che capitalizzano in access però, c'è il rischio che scappino dopo: quanto può rimanere sintonizzato uno spettatore, su un singolo episodio che non solo inizia tardi, ma al netto dei minuti pubblicitari, dura un'ora scarsa? Tanto vale non seguire affatto la serie, o al massimo, recuperarla il giorno seguente in streaming: tanto vale, insomma, spegnere direttamente la tv. Fenomeno che in parte si sta già verificando; di certo una prospettiva poco felice per serie che, per ovvia conseguenza, si ritroveranno a dilatare la propria permanenza in palinsesto.

Se la prima serata è in crisi, si tenta la soluzione opposta: anziché restituirle il suo ruolo di primo piano, ridimensionarla. Tutto mentre i vari format si allungano all'inverosimile per poter vantare share gonfi, a dispetto dei telespettatori assoluti che diminuiscono. In questo scenario che guarda ai conti sacrificando il resto, difficile immaginare che di queste fiction che termineranno intorno alle 23.00, ne potrà giovare almeno la seconda serata.