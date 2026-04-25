Buon 25 aprile da Mediaset: perché al Gf Vip non si può dire che Alessandra Mussolini sia nipote del duce?

In un qui e ora in cui i giornalisti del Tg1 una settimana sì e l'altra pure prima di 'dare le notizie' leggono comunicati allarmanti sul fatto di non essere liberi di svolgere il proprio mestiere a causa di ingerenze politiche, su Canale 5 non si può dire alla nipote del duce che sia la nipote del duce. Sarebbe troppo maleducato, mica si può vivere di pregiudizi, povera stella, non è colpa sua se nonno aveva diciamo... un caratteraccio. La direzione è piuttosto precisa, nitida. E va avanti da un bel po': c'è sempre un unico racconto di ogni cosa, qualunque critica è stigmatizzata alla stregua di 'gran maleducazione', mentre vengono esaltate 'qualità' come il garbo e l'eleganza. L'eleganza di non dire niente, per esempio, mentre si sta sempre perfettini e composti non importa cosa accada. Avete notato che i più 'grandi' influencer siano meri megafoni di trend, tutti uguali, ripetono le medesime cosucce, pare non abbiano un pensiero né politico né personale o non volesse il cielo individuale? Perché averne quando si può passare il tempo a discettare dei video AI sulle love story tra frutti di bosco animati che stanno andando fortissimo su X? Già, perché avere un'opionione quando esistono così tante robe divertenti in giro?

Bimbi, la realtà non è rassicurante. Viviamo in un qui e ora di merda tra precariato, prezzi assurdi e una pressoché totale mancanza di diritti e garanzie per il cosiddetto 'futuro' che, teoricamente, dovremmo avere davanti. Non che il presente sia migliore, per carità, fa schifo uguale. E nessuno pare volersene occupare. Del resto, noi abbiamo perfino smesso di chiedere e pretendere che qualcuno lo faccia. C'è un motivo ben preciso se i media ci vogliono fogli A4 e si chiama anestesia di massa. Finché ci preoccuperemo dei piagnistei di una starlette qualunque perché 'è così vera, proprio non se lo meritava un fidanzato traditatore infame!', tralasceremo di pensare ad altro. Come per esempio agli affari nostri che, nella società del garbo e della buona educazione, sono orribili. Ma nessuno urla più né a casa né in tv. Perché è la tv a dirci di non urlare più. Tanto quanto i social, ogni giorno, ogni minuto.

Intanto, già lo scorso anno, Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi era stato fatto passare per grande saggio, paciere, uomo mite e di finissima cultura. La stessa finissima cultura che gli avrà suggerito di dichiarare pubblicamente, ai tempi in cui ambiva ad avere rilevanza politica (ne vuole ancora, ndr) che bisognerebbe proprio sparare agli omosessuali, probabilmente. Allo stesso modo, Alessandra Mussolini al 'Grande Fratello Vip' non è una Alessandra qualunque, povera vittima di pregiudizi ingiusti e campati per aria. È una persona che si è dichiarata attivamente e fieramente fascista per tutta la vita. No, non si può prescindere da questo perché adesso intanto 'è solo in un reality, mica in Parlamento'. Alessandra Mussolini è la concorrente più divertente di questa edizione, vulcanica, davvero fortetostaindipendente, sta simpatica a tutti quanti. Mentre, però, nessuno può azzardarsi a ricordare che sia la nipote del duce. O passa per scostumato, si prende un enorme cazziatone corale. E questo è pericoloso. Perché certe idee, volessero tornare - e lo vogliono - non ricommetterebbero, almeno non inizialmente, l'errore di farlo con l'olio di ricino. Il sorriso è molto più efficace, sottile, pervasivo, empatico perfino. Quindi di fronte a cotanto 'Buon 25 aprile' da parte di Mediaset (e non solo), tocca ricordare ora e sempre l'estrema necessità d'essere non maleducati, ma maleducatissimi. Per esempio, chiamando i fascisti col loro nome: 'Fascisti'. Pure se oggi in tv si travestono da Lady Gaga. Anzi, soprattutto quando oggi in tv si travestono da Lady Gaga.