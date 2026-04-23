Ancora una volta Alessandra Mussolini è l’unica al Grande Fratello Vip ad avere il coraggio di correggere anche le “amiche che sbagliano” come Paola: “Chiamare Antonella Elia bipolare? È un termine che non devi usare”

E allora vale la pena fermarsi un attimo su questa deriva linguistica che non è solo un vezzo pop, ma un piccolo cortocircuito culturale. Perché parole come disturbo narcisistico di personalità o disturbo bipolare non nascono nei confessionali dei reality né nei commenti sotto i post Instagram: arrivano da contesti clinici precisi, codificati in manuali come il DSM-5, e servono a descrivere condizioni complesse, non di certo antipatie personali.

Il problema è che il linguaggio della psicologia negli ultimi anni è uscito dagli studi degli specialisti per colonizzare podcast, TikTok e rubriche lifestyle, prendendo per strada la sua profondità. “Narcisista” non è più chi presenta un pattern rigido di grandiosità, bisogno di ammirazione e mancanza di empatia: è l’ex che non risponde ai messaggi. “Bipolare” non è chi attraversa fasi di mania e depressione clinicamente rilevanti: è l’amica che oggi è di buon umore e domani no. Tutto viene appiattito e semplificato, servito in salsa meme.

E in questo slittamento semantico c’è qualcosa di più di una semplice imprecisione. C’è una forma di banalizzazione del disagio mentale che finisce per avere due effetti collaterali opposti ma ugualmente problematici: da una parte si svuota di significato la sofferenza reale di chi convive con questi disturbi; dall’altra si legittima un linguaggio aggressivo travestito da diagnosi. Non ti sto insultando, sembra dire chi usa questi termini, ti sto “analizzando”. È quasi un modo per sentirsi più sapienti, più mirati, quando un banale insulto non aiuta ad elevare la nostra immagine.

Il punto è che la diagnosi è un atto complesso che richiede tempo, competenze e non poca responsabilità. Non è un’etichetta da appiccicare durante una lite in diretta nazionale. E soprattutto non è neutra: definire qualcuno “bipolare” o “narcisista” in modo improprio significa trasformare una condizione clinica in un marchio negativo, rafforzando lo stigma invece di ridurlo.

Antonella Elia e Paola Caruso non sono di certo specialiste in psichiatria, pertanto non si comprende secondo quale criterio possano arrogarsi il diritto di utilizzare certi termini. Il quadro peggiora se lo si colloca poi in un contesto televisivo di un reality show. Va bene che tutto può essere funzionale allo share, ma quando la soglia viene oltrepassata - e in questo GF VIP è successo già svariate volte - ci si aspetta quantomeno che la conduttrice o le opinioniste intervengano, dato che dovrebbero essere lì anche per quello. E invece chi è che fa notare la caduta di stile? Alessandra Mussolini, la regina della cadute di stile. Però, stavolta, le va dato merito: per strategia o no, la concorrente ha acceso un faro su un argomento delicato, che meriterebbe un approfondimento da parte del programma. In fondo il Grande Fratello ha censurato o squalificato per molto meno. Invece pare che quest’anno si sia dovuto ammorbidire a favore di share. Perché se in questa edizione togli gli insulti, cosa rimane?

E mentre la cultura pop ha fatto un passo avanti enorme nel rendere questi temi visibili, allo stesso tempo rischia di farne due indietro quando li usa come scorciatoia narrativa o, peggio, come insulto sofisticato.

Forse il punto non è tornare allo “str*nzo” di una volta, ma imparare che dare il nome giusto alle cose non significa usarlo sempre e comunque. Perché tra il silenzio e l’abuso c’è di mezzo una cosa molto meno televisiva, ma decisamente più utile: la responsabilità.