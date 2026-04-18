GF Vip, Antonella Elia dà della cornacchia ad Alessandra Mussolini, ma è lei a volare in finale (e Paola sbotta)

Il copione è sempre quello. Immutabile, quasi rassicurante nella sua prevedibilità, nonostante le urla. Ci stupiremmo se al Grande Fratello Vip si provasse a parlare civilmente. Invece la trama è sempre la stessa. L’intento è quello di farlo apparire un meccanismo imprevedibile, carico di tensione e colpi di scena, ma chi lo segue da anni lo sa: il finale è scritto molto prima dell’annuncio. Cambiano i protagonisti, i conflitti, si rinnovano le alleanze, ma la struttura resta identica. Quattro concorrenti in nomination, la suspense costruita ad arte, la convocazione solenne di Ilary Blasi, gli sguardi tesi e i silenzi calibrati. E poi? Poi il solito ribaltamento: non esce nessuno, o meglio, esce una finalista. Non siamo affatto sorpresi.
E anche questa volta la “sorpresa” ha il sapore del déjà-vu. A spuntarla è Antonella Elia, che conquista il primo posto in finale battendo di misura Alessandra Mussolini. Percentuali ravvicinate, certo - 35,75% contro 34,63% - ma il dato interessante non è il margine: è la dinamica che si ripete, identica a sé stessa, stagione dopo stagione. Perché al GF, ormai, esiste una legge non scritta ma puntualmente rispettata: vince la minoranza e Antonella di questa minoranza è la bandiera. Perché la casa è ormai divisa in due fazioni: Antonella, Adriana, Raimondo e Renato e tutti gli altri dall’altra.
E Antonella, nel suo team, è quella che si è fatta notare di più finora. Non importa quanto sia rumorosa o sopra le righe, anzi, forse è proprio quello il punto. Il pubblico sembra premiare sistematicamente chi si pone in contrapposizione al gruppo dominante, chi rompe gli equilibri e si espone senza filtri. Antonella Elia incarna perfettamente questo ruolo. È il volto della tensione mai risolta e della parola che graffia. Litiga, minaccia l’abbandono e, alla fine, viene premiata dal televoto. Nulla di nuovo. Semmai la scommessa più eccitante è indovinare quale sarà il miglior insulto della serata. Il premio va proprio alla Elia che, accusata dalla Mussolini di aver attuato un mutismo selettivo durante la settimana, le risposte: “Io non parlo con chi non mi piace, cornacchia. A cuccia, Alessandra”.
Dall’altra parte, infatti, c’è il blocco più compatto, quello che sulla carta dovrebbe essere più forte: Alessandra Mussolini insieme a Lucia Ilardo, Paola Caruso, Francesca Manzini, Raul, Marco Berry. Una fazione solida e visibile nelle dinamiche della casa. Eppure è proprio questa compattezza a trasformarsi in un limite. Perché nel racconto del GF, la maggioranza paga sempre dazio. È troppo riconoscibile e prevedibile. E il pubblico, da anni, sembra preferire chi si pone fuori da quel sistema o lo destabilizza, come nel caso della Elia.
Ma nel frattempo le stesse dinamiche si ripetono con una precisione quasi matematica. Le discussioni si accendono per motivi futili e gli schieramenti si irrigidiscono. Gli opinionisti hanno sempre qualcosa su cui intervenire, questo è poco ma sicuro. Selvaggia Lucarelli punge e analizza, ma è Cesara Buonamici la vera “serpe”. Con il suo tono quasi istituzionale, suggerisce ad Antonella di essere più “Maleficent” che “Heidi”. Questa inversione di ruoli tra il diavolo (Selvaggia) e l’acqua santa (Cesare) forse è la vera sorpresa di questa edizione. A confronto Selvaggia sembra la versione femminile di Fabio Fazio, invece Cesara si insinua e morde. Ma, al netto dei commenti e delle narrazioni costruite in studio, il verdetto resta sempre coerente con questo schema: chi è in minoranza, chi appare isolato o controcorrente, alla fine viene premiato.
E allora la vittoria di Antonella Elia non è un colpo di scena, ma una conferma. L’ennesima. È la dimostrazione che il Grande Fratello Vip, più che un reality imprevedibile, è ormai un sistema perfettamente leggibile e le dinamiche di gruppo contano più delle singole storie personali. Il pubblico non vota solo per simpatia, ma per equilibrio narrativo. La Elia ha le carte in regola per vincere, proprio per questo. Crea spettacolo con le numerose sfumature della sua emotività e, al tempo stesso, “chiede” di essere protetta perché la più fragile.
Antonella diventa così la prima finalista non nonostante il suo percorso turbolento, ma proprio grazie a quello. Perché è il simbolo perfetto della minoranza che resiste.
Allora un plauso alla costanza con cui questo risultato si ripete, anno dopo anno, edizione dopo edizione, con una fedeltà quasi disarmante. Il paradosso più grande è che il GF Vip dovrebbe essere sinonimo di sensazionalismo, invece il rischio è quello di addormentarsi, nonostante le urla.
Le nominate della serata sono: Paola Caruso (nominata dalla finalista), Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. E, chissà perché, l’eliminata sembra già che si possa prevedere. Noi la buttiamo su Paola. Anche perché il suo rosicamento contro la finalista eletta potrebbe essere stato il vero autogol. Caruso ha ritenuto che Antonella avrebbe dovuto essere squalificata dalla produzione, invece è stata premiata dal televoto con la finale. La prossima puntata sarà mercoledì 22.