GF Vip, Antonella Elia dà della cornacchia ad Alessandra Mussolini, ma è lei a volare in finale (e Paola sbotta)

Il copione è sempre quello. Immutabile, quasi rassicurante nella sua prevedibilità, nonostante le urla. Ci stupiremmo se al Grande Fratello Vip si provasse a parlare civilmente. Invece la trama è sempre la stessa. L’intento è quello di farlo apparire un meccanismo imprevedibile, carico di tensione e colpi di scena, ma chi lo segue da anni lo sa: il finale è scritto molto prima dell’annuncio. Cambiano i protagonisti, i conflitti, si rinnovano le alleanze, ma la struttura resta identica. Quattro concorrenti in nomination, la suspense costruita ad arte, la convocazione solenne di Ilary Blasi, gli sguardi tesi e i silenzi calibrati. E poi? Poi il solito ribaltamento: non esce nessuno, o meglio, esce una finalista. Non siamo affatto sorpresi.

E anche questa volta la “sorpresa” ha il sapore del déjà-vu. A spuntarla è Antonella Elia, che conquista il primo posto in finale battendo di misura Alessandra Mussolini. Percentuali ravvicinate, certo - 35,75% contro 34,63% - ma il dato interessante non è il margine: è la dinamica che si ripete, identica a sé stessa, stagione dopo stagione. Perché al GF, ormai, esiste una legge non scritta ma puntualmente rispettata: vince la minoranza e Antonella di questa minoranza è la bandiera. Perché la casa è ormai divisa in due fazioni: Antonella, Adriana, Raimondo e Renato e tutti gli altri dall’altra.

E Antonella, nel suo team, è quella che si è fatta notare di più finora. Non importa quanto sia rumorosa o sopra le righe, anzi, forse è proprio quello il punto. Il pubblico sembra premiare sistematicamente chi si pone in contrapposizione al gruppo dominante, chi rompe gli equilibri e si espone senza filtri. Antonella Elia incarna perfettamente questo ruolo. È il volto della tensione mai risolta e della parola che graffia. Litiga, minaccia l’abbandono e, alla fine, viene premiata dal televoto. Nulla di nuovo. Semmai la scommessa più eccitante è indovinare quale sarà il miglior insulto della serata. Il premio va proprio alla Elia che, accusata dalla Mussolini di aver attuato un mutismo selettivo durante la settimana, le risposte: “Io non parlo con chi non mi piace, cornacchia. A cuccia, Alessandra”.

Dall’altra parte, infatti, c’è il blocco più compatto, quello che sulla carta dovrebbe essere più forte: Alessandra Mussolini insieme a Lucia Ilardo, Paola Caruso, Francesca Manzini, Raul, Marco Berry. Una fazione solida e visibile nelle dinamiche della casa. Eppure è proprio questa compattezza a trasformarsi in un limite. Perché nel racconto del GF, la maggioranza paga sempre dazio. È troppo riconoscibile e prevedibile. E il pubblico, da anni, sembra preferire chi si pone fuori da quel sistema o lo destabilizza, come nel caso della Elia.

Ma nel frattempo le stesse dinamiche si ripetono con una precisione quasi matematica. Le discussioni si accendono per motivi futili e gli schieramenti si irrigidiscono. Gli opinionisti hanno sempre qualcosa su cui intervenire, questo è poco ma sicuro. Selvaggia Lucarelli punge e analizza, ma è Cesara Buonamici la vera “serpe”. Con il suo tono quasi istituzionale, suggerisce ad Antonella di essere più “Maleficent” che “Heidi”. Questa inversione di ruoli tra il diavolo (Selvaggia) e l’acqua santa (Cesare) forse è la vera sorpresa di questa edizione. A confronto Selvaggia sembra la versione femminile di Fabio Fazio, invece Cesara si insinua e morde. Ma, al netto dei commenti e delle narrazioni costruite in studio, il verdetto resta sempre coerente con questo schema: chi è in minoranza, chi appare isolato o controcorrente, alla fine viene premiato.