“Madame non ti vede, ti guarda dentro” e ti lascia con un vuoto fastidioso

Ma quale intrattenimento? Madame è per i coraggiosi. Disincanto è fuori e per chi lo ascolta è come essere sottoposti a un’operazione chirurgica: doloroso, ma necessario. Sicuramente non per tutti. Quello che è certo è che dobbiamo essere grati a Francesca Calearo e pure alle sue elucubrazioni. Il punto è che il fatto che Madame spacchi non è più una sorpresa, sarebbe una notizia il contrario. Eppure l’artista è sempre pronta a sorprenderci dalla prima rima. L’immediatezza è un suo punto forte, da sempre. I suoi incastri arrivano prima allo stomaco e poi al sistema nervoso. Per questo quando la ascolti la prima reazione è il sussulto, poi la riflessione, densa, profonda.

Ogni verso scaturisce riflessioni complesse. Non è un album che si può ascoltare una volta sola o che si può mettere in play mentre mangi, perché ti chiude lo stomaco.

Da poche ore il disco è disponibile su tutti i digital store. Nel disco solo due featuring e completamente diversi: da un lato Marracash, il king della musica italiana (non solo più confinabile al rap). Come poteva non esserci? Dall’altro la nuova scena: Nerissima Serpe, Papa V e 6occia. La scelta appare chiara: Madame voleva unire “chi l’ha iniziata” a “chi la succederà”, anche se nel secondo caso l’impresa sarà davvero ardua. Marracash è stato l’artista che più si è fidato di Madame. Non l’ha solo inclusa nel colossale disco Persona, ma l’ha portata con sé durante il tour negli stadi, vestendola dalla sua anima, sulla scia del fortunato featuring. Nerissima, Papa e 6occia rappresentano, invece, ciò che Madame ama ancora, la sua parte più teen con la quale lei stessa ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Madame unisce vecchio e nuovo, storico e contemporaneo, simbolo e potenziale.

Mettetevi scomodi, sarà un’intensa recensione. O forse sarebbe meglio chiamarlo percorso. Scomodi, così va ascoltato il disco. Perché a rilassarsi troppo c’è il rischio di venire invasi dall’universo Madame e ritrovarsi a fare i conti con ferite di cui ci si era scordati o di cui finora avevamo ignorato l’esistenza. Lo abbiamo anticipato: questo disco è per coraggiosi.

L’album parte con Disincanto, un singolo che ci aveva già detto un sacco di cose su questo disco e su quanto Madame si sia evoluta, senza snaturarsi. La seconda traccia, Come stai? è una raffica di crude verità su di lei, su ciò che ha passato in questi due anni di pausa, sull’eterna insoddisfazione dell’essere umano. Difficile captare un verso che li racchiuda tutti, uno lo abbiamo utilizzato per il titolo. Ma c’è un altro verso che rimane scolpito: “Il successo non mi piace, far succedere lo adoro”. Il gioco di tempi verbali è un tocco di classe, anche se sul brano ci sarebbe davvero tanto altro da scrivere.

La traccia numero 3. Il numero perfetto. Non a caso arriva il feat con Marracash, di cui è uscito anche il videoclip ufficiale. Volevo capire crea perplessità già dalla prima nota, perché forse da questo duo ci si aspetta un tipo di introspezione che si manifesta sulle note di un beat lento ed emozionale. Il ricordo di Madame - L’anima ci tradisce e al primo ascolto ci fa pensare che forse si poteva fare di meglio. Ma è al secondo ascolto che i due artisti sorprendono. Perché Volevo capire è l’incontro tra due persone di successo che si chiedono chi siano senza. La consapevolezza di Marracash risulta, ovviamente, quella trainante, l'artista si rivolge a lui come a un oracolo. Il rapper ha dietro le spalle un’esperienza che Madame sta ancora costruendo, seppur con notevole talento e sacrificio. Per questo l’abbraccio finale del videoclip ci rimanda a un’immagine che meglio sintetizza il senso del brano: Fabio avvolge Francesca in un abbraccio in cui lei si rifugia. Lui rassicura lei con un’attitudine quasi paterna. E cos’altro c’è da capire? Fabio e Francesca sarebbero due colossi, pure senza successo. A noi questo appare chiaro.