Ma Pio e Amedeo sono davvero politicamente scorretti? Lo show “Stanno tutti invitati” si chiude con ritmo e fluidità, ma si inceppa su qualche stereotipo

Il segmento neomelodico con il talent “Sì tu” resta invece uno dei più riusciti: Renga si presta al gioco, i concorrenti tengono il palco, l’operazione è chiara ma funziona. È televisione che non finge di essere altro da ciò che è. Il pubblico ama il neomelodico: Pio e Amedeo vincono facile. D’altronde sono stati loro i primi a portarlo nel loro primo show a Mediaset, anni fa.

Poi arriva il momento “psicologo”, quello in cui Pio e Amedeo portano il loro immaginario al massimo livello di scorrettezza dichiarata. Battute e sfoghi da querela: tutto costruito per testare il limite. Ed è proprio qui che il duo mostra la sua identità più riconoscibile. Non c’è velluto, non c’è filtro, c’è una comicità che punta dritta all’istinto. Può piacere o meno, ma è coerente e sa scuotere lo spettatore: lo scherno al femminismo più basic che millanta un’emancipazione che è più sensazionalismo che altro; le critiche agli animalisti “che si sentono superiori solo perché hanno un animale domestico”; gli insulti ai ciclisti in cui ci va di mezzo pure Jovanotti, sfottuto per il suo mood da maestro di vita sui social. Pio è lo psicologo e, come in tutti gli sketch, è quello che “contiene”, Amedeo si sfoga e ci va giù pesante. Questa è la parte dello show che ci piace di più. E il fatto che accada in prima serata su Canale 5, rende tutto più efficace. Ci fa godere tantissimo.

L’ospitata di Selvaggia Lucarelli aggiunge benzina vera al programma. Lucarelli aveva scritto di loro che “sdoganavano l’ignoranza in tv”. Invitarla è stato un vero colpo da maestro per i due. Il confronto è acceso, intelligente e consapevole, giocato su una tensione che però non esplode mai davvero in conflitto sterile. Anzi, funziona proprio perché ciascuno resta nel proprio ruolo, tra teatro e realtà. Il momento su Fedez diventa il picco dello sketch: “l’odio” nei confronti del rapper e dell’immaginario Ferragnez finisce per fungere da pacere tra il duo e l’opinionista, che da questa ennesima ospitata Mediaset ne esce decisamente più allegerita. Ultimamente pare che Selvaggia voglia tornare alle origini della tv trash, ma l’impressione è che oggi possa farlo con una credibilità più solida, come chi ora “se lo può permettere”. E si diletta perfino in un “momento cringe” (così definito da lei stessa), intonando insieme al duo foggiano L’amica è, come simbolo del sodalizio.

La chiusura tra musica e ringraziamenti riporta tutto nella comfort zone iniziale: festa, celebrazione, autoassoluzione leggera.

Nel complesso, Pio e Amedeo restano esattamente quello che promettono: uno show pop, costruito per funzionare in prima serata senza chiedere troppo allo spettatore. Il politicamente scorretto, quando è ben calibrato, è ancora la loro cifra migliore. Quando invece si appoggia sugli stereotipi più facili, perde mordente.

Il caos non stona mai, ma è quando si appoggia alla battuta facile che tutto si sgonfia. E lì, più che irriverenza, resta solo rumore di fondo che intrattiene, ma non lascia nessuna riflessione. Ma forse far riflettere non è mai stato un intento di Pio e Amedeo.

Fatta eccezione per qualche “falla di sistema”, però, Stanno tutti invitati è uno show che funziona, soprattutto rispetto all'offerta dell'attuale palinsesto televisivo. Lo spettatore lo guarda per vedere "cosa diranno adesso?". Negli anni '90 forse sarebbero passati inosservati, oggi, invece, Pio e Amedeo ci vogliono come il pane. E lo share li premia. Lo show si piazza appena sotto alla fiction Rai Uno sbirro in appennino con Claudio Bisio, con solo un 0.2% di differenza. Per ora promossi. Rimane da capire, se e quando Pio e Amedeo torneranno in tv, cosa di nuovo riusciranno a proporci.

