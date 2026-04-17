Chi è Afroditi Latinopaulou? La leader di estrema destra greca invitata da Salvini alla manifestazione della Lega: ex tennista, avvocata europarlamentare antiabortista

Se pensavate di trovarvi Orban alla manifestazione della Lega di domani a Milano, vi sbagliavate di grosso. C’è una cosa che Matteo Salvini ama più dei nazional-conservatori populisti. E non saremo noi a fornirvi la risposta ovvia. Questa volta ha il nome di Afroditi Latinopaulou. L’amore di Salvini per l’antica (e la giovane) Grecia ora è cosa nota. Mettici che la Latinopaulou è pure una politica di estrema destra e Orban può pure aspettare. Ex tennista classe 1991, laureata in giurisprudenza con esperienza da avvocata (anche se probabilmente lei preferirebbe “avvocato”). Nel 2023 fonda il suo partito “Voice of reason” che, anche se sembra il titolo di una canzone di Kelly Clarkson, le ha permesso di essere eletta al parlamento europeo l’anno successivo. Ma attenzione, pur essendo una dama di straordinaria avvenenza, questa non è la sua più peculiare caratteristica. E soprattutto non è il solo motivo per cui Salvini l’avrebbe adocchiata (figuriamoci!). La Latinopaulou è insieme: contraria all’immigrazione, non sostiene i diritti LGBTQ+ e si oppone all’aborto. Un vero miraggio per il capitano. Che, non a caso, la sta tempestando di like sui social. Sulla scia del caro vecchio cavaliere, si presume che la Latinopaulou sarà presente in piazza. D’altronde, chi resiste alla pioggia di like del leghista? Certo, dobbiamo ammettere che è quantomeno bizzarro pensare che “La voce della ragione” potrebbe sostenere la manifestazione leghista. Ma, si sa, l’ideologia più largamente professata al mondo è quella per la… Grecia.