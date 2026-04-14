Se volete capire il bubble tea, non lo dovete capire: dovete iniziare a berlo

La gamma si muove come una palette primaverile sparata al massimo: viola, azzurro, rosa, giallo, bianco. Cinque gusti che sembrano pensati per essere scelti prima con gli occhi e poi con la bocca. I gusti sono prima una visione e poi un gusto e, se è vero che prima si gusta con gli occhi, non tradiscono le aspettative.

Si parte dal viola intenso di BOB Fruit Berry, che richiama i frutti di bosco e racchiude tè nero con succo di fragola, lampone e boba al gusto mirtillo. Quello intenso, un po’ drama: per chi vuole farsi notare.

L’azzurro brillante di BOB Blue Lime evoca freschezza e leggerezza, con una combinazione di tè verde, succo di mela, limone e boba al lime. Quello leggero e dissetante, per chi ha voglia di staccare dalla quotidianità.

Più delicato e primaverile è invece il rosa di BOB Sakura Peach, ispirato alle fioriture della stagione e caratterizzato da tè verde con succo di pesca, litchi e boba al gusto uva. Quello soft e delicato, per chi ama “la vita lenta”.

Con BOB Tropical Mix il colore si fa giallo solare, perfetto per raccontare le note esotiche di passion fruit e ananas, abbinate a boba al mango. Quello che vuole essere già in vacanza: solare e un po’ caotico.

Chiude la gamma il bianco morbido di BOB Marshmallow, una variante più golosa con tè nero al gusto marshmallow e boba alla vaniglia. Un arcobaleno di gusti e colori pensato per portare nel bicchiere tutta l’energia e la vivacità della stagione più calda. Questo è per quelli della comfort zone e che tra le pizze scelgono sempre la margherita: dolce e rassicurante, quasi un dessert.

Una proposta che spazia dalle note più fresche e agrumate ai gusti più esotici e golosi, pensata per accompagnare le pause della giornata, gli incontri tra amici e i momenti di relax tipici della stagione.

Il bubble tea, fino a ieri, aveva sempre avuto un piccolo problema: buono sì, ma scomodo. Poco replicabile nella quotidianità. Qui invece entra in gioco la sottrazione, la parte meno visibile ma decisiva: una ricetta brevettata che permette alle boba di mantenere consistenza e gusto dentro la bevanda nel tempo. Tradotto: quello che bevi è esattamente quello che ti aspetti, anche fuori dal contesto “negozio”.

Il resto completa il quadro: produzione in Italia, nello stabilimento di Lucca, ingredienti senza glutine e lattosio, certificazioni Vegan OK e Halal. Tutto pensato per allargare il pubblico senza complicare il prodotto. L’inclusività non è mai stata così facile da applicare.

Il punto è che il bubble tea sta facendo lo stesso percorso che hanno fatto altre bevande prima di lui: da esperienza a abitudine. Da destinazione a gesto. Con il caldo che arriva, cambia anche il modo di pensarci: non è più una destinazione, è qualcosa che ti porti dietro. Non ci vai, lo prendi.