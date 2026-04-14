14 aprile 2026

Se volete capire il bubble tea, non lo dovete capire: dovete iniziare a berlo

  • di Marika Costarelli

14 aprile 2026

Il bubble tea non è più solo una tendenza da locale ma un gesto da fare al volo mentre si vive la città. Con la Giornata Mondiale del 30 aprile, BOB porta cinque gusti ready-to-drink e prova a cambiare le regole: meno rituale, più immediatezza. Tutto pensato per allargare il pubblico senza complicare il prodotto. Prodotto a Lucca con ingredienti senza glutine e lattosio, certificazioni Vegan OK e Halal

foto di Ufficio stampa BOB

Se volete capire il bubble tea, non lo dovete capire: dovete iniziare a berlo

Ci sono bevande che restano legate a un posto. E poi ci sono quelle che, a un certo punto, escono dal locale e iniziano a girare da sole. Il bubble tea è esattamente questo. Il bubble tea non è più solo una moda da TikTok o una roba da code infinite nei locali pieni di neon. È un gesto quotidiano, da bere al volo mentre si cammina, si chiacchiera o si scrolla. E con l’arrivo del caldo, torna a prendersi la scena.
Per anni è stato lunghe file, scelta ardua tra vari topping, cannuccia gigante e foto obbligata. Adesso invece diventa qualcosa che ti porti dietro. Non serve organizzare, lo bevi mentre fai altro. Zero sbatti. È fresco, leggero, letteralmente e non.
È piena primavera e il 30 aprile è la Giornata Mondiale del Bubble Tea. E con l’arrivo delle prime giornate calde, il bubble tea torna a occupare quello spazio preciso tra pausa e movimento.
Dentro questo cambio si inserisce BOB (Beyond Ordinary Beverage), che prova a togliere dal bubble tea tutto quello che lo rendeva “evento” e lasciargli solo la parte più semplice: aprire e bere. Un gesto semplice in un contesto complicato, che assomiglia alla libertà.
Niente attese o assemblaggi. Tè infuso, succo di frutta e popping boba già dentro, già pronti. Fine. Non è solo una questione di praticità, è proprio un cambio di linguaggio. Un adeguamento ai tempi, che non snatura il prodotto.

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I diversi gusti del BOB bubble tea

La gamma si muove come una palette primaverile sparata al massimo: viola, azzurro, rosa, giallo, bianco. Cinque gusti che sembrano pensati per essere scelti prima con gli occhi e poi con la bocca. I gusti sono prima una visione e poi un gusto e, se è vero che prima si gusta con gli occhi, non tradiscono le aspettative.
Si parte dal viola intenso di BOB Fruit Berry, che richiama i frutti di bosco e racchiude tè nero con succo di fragola, lampone e boba al gusto mirtillo. Quello intenso, un po’ drama: per chi vuole farsi notare.
L’azzurro brillante di BOB Blue Lime evoca freschezza e leggerezza, con una combinazione di tè verde, succo di mela, limone e boba al lime. Quello leggero e dissetante, per chi ha voglia di staccare dalla quotidianità.
Più delicato e primaverile è invece il rosa di BOB Sakura Peach, ispirato alle fioriture della stagione e caratterizzato da tè verde con succo di pesca, litchi e boba al gusto uva. Quello soft e delicato, per chi ama “la vita lenta”.
Con BOB Tropical Mix il colore si fa giallo solare, perfetto per raccontare le note esotiche di passion fruit e ananas, abbinate a boba al mango. Quello che vuole essere già in vacanza: solare e un po’ caotico.
Chiude la gamma il bianco morbido di BOB Marshmallow, una variante più golosa con tè nero al gusto marshmallow e boba alla vaniglia. Un arcobaleno di gusti e colori pensato per portare nel bicchiere tutta l’energia e la vivacità della stagione più calda. Questo è per quelli della comfort zone e che tra le pizze scelgono sempre la margherita: dolce e rassicurante, quasi un dessert.
Una proposta che spazia dalle note più fresche e agrumate ai gusti più esotici e golosi, pensata per accompagnare le pause della giornata, gli incontri tra amici e i momenti di relax tipici della stagione.
Il bubble tea, fino a ieri, aveva sempre avuto un piccolo problema: buono sì, ma scomodo. Poco replicabile nella quotidianità. Qui invece entra in gioco la sottrazione, la parte meno visibile ma decisiva: una ricetta brevettata che permette alle boba di mantenere consistenza e gusto dentro la bevanda nel tempo. Tradotto: quello che bevi è esattamente quello che ti aspetti, anche fuori dal contesto “negozio”.
Il resto completa il quadro: produzione in Italia, nello stabilimento di Lucca, ingredienti senza glutine e lattosio, certificazioni Vegan OK e Halal. Tutto pensato per allargare il pubblico senza complicare il prodotto. L’inclusività non è mai stata così facile da applicare.
Il punto è che il bubble tea sta facendo lo stesso percorso che hanno fatto altre bevande prima di lui: da esperienza a abitudine. Da destinazione a gesto. Con il caldo che arriva, cambia anche il modo di pensarci: non è più una destinazione, è qualcosa che ti porti dietro. Non ci vai, lo prendi.

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