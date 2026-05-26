Non rompete il caz*o a Elkann (almeno stavolta): la Ferrari Luce è l’auto più odiata del momento ma ha 60 brevetti, 1050 cavalli ed è un capolavoro di ingegneria

Il problema, semmai, è che la Luce ha scatenato una gara a chi la critica più forte. Luca Cordero di Montezemolo, ferrarista purosangue, allievo del Drake e presidente di Ferrari per oltre vent'anni, lo ha fatto a margine dell'assemblea di Confindustria: "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino". Carlo Calenda, che per Ferrari ha lavorato cinque anni, si lascia andare: "La Ferrari Luce è un insulto estetico e tecnologico per chi ama la Ferrari o, come nel mio caso, ci ha lavorato". Prima di cogliere l'occasione per una stoccata a Elkann, suo pallino politico: "Complimenti a Elkann che dopo aver semidistrutto o alienato Marelli, Comau, Iveco, Fiat, Alfa, Maserati, Lancia, Scuderia Ferrari, Juventus, Repubblica e Stampa ci prova ora con Ferrari. E non era facile".

Ma loro, quantomeno, qualche cognizione di causa per criticare ce l'avrebbero. Poi c'è Salvini. Il Ministro dei Trasporti, che forse in quanto mezzo di trasporto ha inteso la Luce come di competenza del suo dicastero, ha sentenziato: "Elettrica, costosissima (550 mila euro!) e, dal punto di vista estetico, si commenta da sola... Sembra tutto fuorché un'auto del Cavallino. E questa sarebbe innovazione? Chissà Enzo Ferrari cosa direbbe." Chissà, Salvini oltre che esperto di auto si improvvisa anche sensitivo.