Audemars Piguet x Swatch ha rotto internet: l'orologio pendente, i colori improbabili e la "collezione che ridefinirà il modo in cui indossiamo gli orologi"

Adesso è ufficiale: "Scopri Audemars Piguet x Swatch, una collaborazione rivoluzionaria che fonde allegria, audacia e provocazione positiva con l'arte dell'alta orologeria. Due icone svizzere si uniscono in una collezione innovativa che ridefinirà il modo in cui indossiamo gli orologi." Dopo giorni di speculazione, di non detto e di incertezze è arrivato l'annuncio, la collaborazione fra Audemars Piguet e Swatch si farà davvero. Ma l'incertezza rimane, ed è proprio quello che vuole Swatch.

Il meccanismo con cui la collab tra le due case è stata lanciata è un'autentica lezione di comunicazione nell'era di internet. Un'inarrestabile macchina dell'hype che fa tutto da sola, o almeno così sembra. Un video criptico sui social è bastato per innescare internet. Due parole: "Royal" e "Pop", e il web va in tilt. Reddit, X, Instagram e ogni forum orologiero si riempiono di render. Decine, poi centinaia. AI generativa al lavoro, a interpretare come potrebbe essere un Royal Oak firmato Swatch. Colorazioni improbabili — arancione fluo, verde militare, trasparente con movimento a vista. Alcune ipotesi sono accurate, altre deliranti. Tutte vengono condivise, commentate, smontate e ricostruite. Sul web spuntano video che commentano l'operazione ancora prima dell'annuncio, le teorie si moltiplicano.