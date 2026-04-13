Tutte le anticipazioni Rolex per il 2026: dall’Oyster Perpetual Centenario a un Daytona aggiornato, fino al ritorno del Yatch-Master II e a tutto il resto

La prima, la più clamorosa e forse la più desiderata in una prima fase è la versione 100° anniversario del Rolex Oyster Perpetual, che per l’occasione sembra un inedito mix di acciaio per cassa e bracciale e oro, che troviamo solo su lunetta e corona, con quest’ultima che porta impresso il numero 100 sotto al logo. ‘100 Years’ si legge anche a ore 6, in quello che sembra un quadrante rodiato. L’Oyster Perpetual è nato come primo orologio impermeabile Rolex ed è cresciuto per diventare forse il più versatile tra gli orologi a listino. Questa configurazione dimostra non soltanto un ritorno prepotente degli orologi acciaio e oro, ma pure l’idea che in Rolex non hanno mai smesso di sperimentare. Le immagini che mostrano una chiusura in oro spazzolato potrebbero lasciar intendere anche una versione in oro pieno, anche se questa interpretazione non è troppo convincente.