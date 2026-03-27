I nuovi Longines Hyrdoconquest sono una brutta copia di Rolex Submariner e Omega Seamaster? Forse, forse no. Ma il problema è un altro ed è pure peggio

Certo, qualcuno lo comprerà. Eppure vivacchiare di linguaggi stilistici già esplorati e occupati da altri non può essere una buona idea, specialmente se il tuo marchio è uno dei più importanti e blasonati al mondo. La vecchia referenza, coi suoi numeri ben visibili sul quadrante, sapeva essere riconoscibile, di certo identitaria, questa invece manca completamente di un’anima, di un’idea o di un concetto, un racconto. Di chi è colpa? Pigrizia e timore dei designer, del reparto marketing e di chiunque abbia dato il via libera alla produzione di questo oggetto mediocre. Eppure le idee ci sarebbero anche: se metti al polso un Legend Diver con ghiera interna sai che è Longines, che è un prodotto storico, che loro hanno saputo interpretare meglio degli altri questo approccio al diver. Stessa cosa la puoi pensare davanti a un Pilot Majetek. Il Longines Hydroconquest avrebbe potuto essere tante cose, anche una nuova primavera per il marchio, invece è poco più di un’accozzaglia di altri orologi.



Che fare, dunque? Basterebbe contattare i designer che stanno lavorando a marchi francesi come Baltic, Serica o Yema, tutti e tre fortemente distintivi ma non per questo sgraziati nelle loro scelte stilistiche. A ben vedere è un ragionamento che vale anche per Doxa, ZRC, Bell&Ross, Squale, Sinn e tanti altri: interpretare il linguaggio dell’orologio da immersione con il carattere della maison è tutto sommato semplice, basta volerlo. Altrimenti il proprio linguaggio rischia di diventare quello dei centri commerciali, che va benissimo se questa è la fascia a cui ci si vuole rivolgere. Soltanto che a quel punto non bastano più generose riserve di carica o svariati metri di profondità per far sborsare ai clienti l’equivalente di uno stipendio medio italiano. Certo, così com'è venderà bene in mercati meno complessi del nostro.