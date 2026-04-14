Head Endure Pro BOA Clay: quando la scarpa da tennis smette di essere un pensiero (ma non basta a trasformarvi in Sinner)

La tecnologia BOA non nasce nel tennis. Sviluppata dalla società americana Boa Technology, è stata adottata per prima nel mondo dello snowboard, poi negli scarponi da sci, nel ciclismo, nel golf e nell'hiking. Il principio è elementare nella descrizione, sofisticato nell'esecuzione: al posto dei lacci tradizionali, una rotella micrometrica collega un cavo ad alta resistenza che avvolge il piede. Girando la rotella si stringe in modo uniforme e graduale; sollevandola, si rilascia istantaneamente. La chiusura è bidirezionale, micro-regolabile e pensata per resistere a sporcizia, impatti e abrasioni.

Nel padel la tecnologia BOA era già comparsa in precedenza — la prima applicazione nel mondo delle racchette è stata sulle adidas Stycon BOA, e HEAD stessa ha una scarpa da padel con questo sistema, la Motion Pro BOA. Nel tennis, invece, la Endure Pro BOA è descritta da HEAD come la prima scarpa del brand a integrare questa soluzione, sviluppata nei laboratori BOA negli Stati Uniti e poi testata sul campo.

Il vantaggio fisico di una chiusura uniforme — rispetto ai lacci tradizionali che creano inevitabilmente punti di pressione localizzati — è misurabile: studi condotti in collaborazione con l'Università di Denver hanno analizzato come il fit del sistema BOA influenzi la capacità di cambiare direzione in modo più rapido ed efficace, proprio per la maggiore continuità di connessione tra piede e intersuola.