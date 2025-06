Design, ventilazione, zero sbatti: Airoh Kombakt, il casco urban ispirato al trial, per respirare anche con 30 gradi

Il Kombakt è l’ultima creazione della casa bergamasca, un jet leggero e compatto che sembra nato per affrontare il caos urbano con la stessa lucidità con cui un rider affronta un ostacolo nel bosco. Costruito in termoplastica HRT e omologato secondo la recente normativa ECE 2206, il casco è disponibile in due misure di calotta (XS–M e L–XXL), per offrire il giusto bilanciamento tra protezione e comfort.

Il peso? Solo 1150 grammi, perfetto per gli spostamenti quotidiani e per chi non vuole sentirsi il collo a pezzi dopo un’intera giornata on the road.