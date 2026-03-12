Ma è vero che il Rolex GMT-Master II Pepsi è andato fuori produzione? Beh, non proprio. Ma è il momento di tenerselo stretto

L’ultima referenza del Pepsi è stata immessa sul mercato nel 2018 e ad oggi è affiancata da tre varianti del GMT-Master: il blu e nero, il nero e grigio (ultimo arrivato) e il mancino, nero e verde, anche lui in aria di fine serie. A queste si aggiungono le varianti in materiali preziosi. Tra questi il blu e rosso sembra il più problematico da produrre, non solo da ottenere, almeno a sentire le diverse indiscrezioni rimbalzate tra siti di settore ed esperti negli ultimi anni: la lavorazione della ghiera, che parte da una base esclusivamente rossa a cui poi si aggiunge il blu alla metà superiore, sembra particolarmente complessa rispetto alle altre colorazioni, il che aiuta anche a individuare i falsi. Secondo qualcuno il motivo dello stop alla produzione sarebbero queste difficoltà produttive, il che è pressoché impossibile, anche considerando che si tratta di un modello a listino da otto anni. Allo stesso modo (e con la stessa insistenza) si parla di un ritorno del GMT-Master ‘Coke’, versione con lunetta nera e rossa che ha lasciato la gamma nell’ormai lontano 2007.



Tutte illazioni che tornano costantemente a ridosso della primavera, quando tutto il settore si prepara ad annunciare le principali novità dell’anno alla fiera orologiera più importante del globo, Watches and Wonders, in programma dal prossimo 20 aprile. Il punto è che, in questo senso, le notizie sono spesso al limite della speculazione e altrettanto spesso vengono fatte filtrare ad arte direttamente dalla Maison ginevrina con propositi di marketing, il che resta il grande, anzi enorme nodo di tutta la faccenda.



L’obiettivo di Rolex, come di ogni multinazionale con produzione su scala industriale, è vendere. Farlo il più possibile e con il massimo della marginalità. Il che è tanto banale quando, spesso, dimenticato da chi si prodiga in profonde analisi di mercato. Neanche un pazzo manderebbe in pensione uno dei modelli più richiesti e identificativi del marchio, che nella sua prima versione assoluta (il Rolex 6542 del 1954) ha più di settant’anni di storia. Il Pepsi non è solo un orologio apprezzatissimo, è anche uno dei principali motori a spingere i collezionisti ad acquistare gioielli o versioni meno richieste con la speranza di entrare nelle grazie - e nelle liste d’attesa - dei concessionari.