Meccanica, stile italiano e un pezzo di storia: Wyler Vetta presenta i nuovi Chronographe 38 Antimagnetic in tre diverse varianti

Che i trentotto millimetri siano una sorta di misura aurea per un cronografo di stampo classico non è certo una novità, eppure sono le proporzioni a fare la differenza: Il Chronographe 38 Antimagnetic presenta poi una lunghezza da ansa ad ansa di 45,5 mm, monta cinturini da 20mm e ha uno spessore di 13mm, compreso il vetro zaffiro con bombatura e trattamento antiriflesso. All’interno lavora un bel movimento a carica manuale (Sellita SW510 Bhm) con 56 ore di riserva di carica e una frequenza di 28.800 alternanze all’ora, oltre ad essere impermeabile fino a 100 metri di profondità. In breve: uno strumento ben proporzionato, versatile e solido, oltre che estremamente preciso. Basti pensare che la base di partenza è la stessa del Valjoux 7750, uno dei movimenti più conosciuti e affidabili al mondo.



Stilisticamente l’orologio viene invece declinato in tre diverse configurazioni di quadrante e di cinturino. C’è il quadrante avorio, il blue soleil e il nero, tutti e tre con indici applicati, scala tachimetrica con gradazione esterna e due sottoquadranti simmetrici a ore tre e nove. È poi presente un fondello a vite con una placca in ferro dolce integrata, fondamentale per garantire la resistenza ai campi elettromagnetici a cui sottoponiamo ogni giorno il nostro orologio tra lavoro alla scrivania, smartphone e altre apparecchiature.



Ogni versione è quindi disponibile con cinturino in pelle di alligatore nabuk, forse il più adatto, altrimenti con cinturino in pelle degradé completo di lavorazione plotterizzata o, in alternativa con bracciale in acciaio a sette elementi con fibbia deployante. In ogni caso c’è lo sgancio rapido dalle anse. Il prezzo di listino è di 2.900 Euro per le versioni con cinturino e di 3.000 Euro per quelle con bracciale, 2 anni di garanzia inclusi.