Meccanica, stile italiano e un pezzo di storia: Wyler Vetta presenta i nuovi Chronographe 38 Antimagnetic in tre diverse varianti

Quando hai più di un secolo di storia da raccontare devi trovare il modo giusto per farlo, perché chi ti ascolta vive nel presente. Wyler Vetta ha vestito il polso di Albert Einstein, di Enzo Ferrari, di Vittorio de Sica. Oggi le quattro collezioni proposte dal marchio italiano sono orientate all’eleganza classica e al mondo del motore, che poi è un modo efficace per raccontare il nostro Paese senza parlare di old money come farebbe un qualunque influencer di Instagram.
Linee classiche, motori a benzina rossa, gare di regolarità. Non c’è quindi da stupirsi se una buona metà dei Wyler Vetta oggi a catalogo sono cronografi. E se l’ultima novità presentata dal marchio va proprio ad arricchire questa categoria.
Il Wyler Vetta Chronographe 38 Antimagnetic
Che i trentotto millimetri siano una sorta di misura aurea per un cronografo di stampo classico non è certo una novità, eppure sono le proporzioni a fare la differenza: Il Chronographe 38 Antimagnetic presenta poi una lunghezza da ansa ad ansa di 45,5 mm, monta cinturini da 20mm e ha uno spessore di 13mm, compreso il vetro zaffiro con bombatura e trattamento antiriflesso. All’interno lavora un bel movimento a carica manuale (Sellita SW510 Bhm) con 56 ore di riserva di carica e una frequenza di 28.800 alternanze all’ora, oltre ad essere impermeabile fino a 100 metri di profondità. In breve: uno strumento ben proporzionato, versatile e solido, oltre che estremamente preciso. Basti pensare che la base di partenza è la stessa del Valjoux 7750, uno dei movimenti più conosciuti e affidabili al mondo.
Stilisticamente l’orologio viene invece declinato in tre diverse configurazioni di quadrante e di cinturino. C’è il quadrante avorio, il blue soleil e il nero, tutti e tre con indici applicati, scala tachimetrica con gradazione esterna e due sottoquadranti simmetrici a ore tre e nove. È poi presente un fondello a vite con una placca in ferro dolce integrata, fondamentale per garantire la resistenza ai campi elettromagnetici a cui sottoponiamo ogni giorno il nostro orologio tra lavoro alla scrivania, smartphone e altre apparecchiature.
Ogni versione è quindi disponibile con cinturino in pelle di alligatore nabuk, forse il più adatto, altrimenti con cinturino in pelle degradé completo di lavorazione plotterizzata o, in alternativa con bracciale in acciaio a sette elementi con fibbia deployante. In ogni caso c’è lo sgancio rapido dalle anse. Il prezzo di listino è di 2.900 Euro per le versioni con cinturino e di 3.000 Euro per quelle con bracciale, 2 anni di garanzia inclusi.